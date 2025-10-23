Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în Coreea de Sud, în cadrul turneului său în Asia

Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping săptămâna viitoare, în cadrul unei vizite în Asia, a anunțat joi Casa Albă, transmite Reuters.

Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat reporterilor că Trump va pleca spre Malaezia vineri seara târziu și va vizita și Coreea de Sud, unde se va întâlni cu Xi joi.

În urmă cu o săptămână, preşedintele american Donald Trump a recunoscut că taxele vamale suplimentare de 100% cu care a ameninţat China nu vor fi sustenabile, dar a acuzat Beijingul pentru impasul negocierilor comerciale după ce acesta a înăsprit controlul asupra exporturilor de metale rare.

Metalele rare (pământurile rare) sunt esenţiale pentru tehnologiile avansate şi pentru industria militară, iar China domina piaţa internaţională a acestor resurse minerale. După ce Beijingul a decis înăsprirea controlului asupra acestor metale, Trump a reacţionat ameninţând cu taxe vamale suplimentare de 100% asupra produselor importate din China, plus măsuri de control a exporturilor de produse software esenţiale către ţara asiatică.

Aceste noi taxe şi măsuri ar urma să intre în vigoare la 1 noiembrie, cu nouă zile înainte să expire un armistiţiu comercial pe care SUA şi China l-au convenit mai devreme anul acesta pentru a-şi da un răgaz de negociere a unui acord comercial, după ce la începutul anului se lansaseră într-un război comercial cu creşteri reciproce de taxe vamale.

Întrebat într-un interviu difuzat vinerea trecută de Fox News dacă o asemenea creştere a taxelor vamale este sustenabilă şi despre efectele ei asupra economiei, Trump a răspuns: „Nu este sustenabilă, dar asta este cifra”. „Ei m-au forţat să fac asta”, a susţinut în continuare Trump, referindu-se la decizia Chinei de a creşte controlul asupra exporturilor de metale rare.

„Cred că ne vom înţelege cu China, dar trebuie să avem un acord corect”, a indicat liderul de la Casa Albă în interviu.