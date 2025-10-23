G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Sorin Grindeanu, încă un atac direct la Ilie Bolojan, în plină campanie…

Sorin Grindeanu
Foto: Inquam Photos/ Autor: Virgil Simionescu

Sorin Grindeanu, încă un atac direct la Ilie Bolojan, în plină campanie internă pentru șefia PSD: ”Să demonstrăm că poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată. Aţi văzut că n-am folosit pluralul”

Articole23 Oct • 7.060 vizualizări 7 comentarii

Sorin Grindeanu a lansat joi încă un atac direct la Ilie Bolojan pe tema pensiilor speciale ale magistraților. Aflat în plină campanie internă pentru șefia PSD, Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan că face doar un joc de imagine. Grindeanu a făcut trimitere și la aspectul fizic al premierului Bolojan.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Sorin Grindeanu este deocamdată singurul lider PSD care și-a anunțat candidatura la congresul programat pe 7 noiembrie. El este criticat în interiorul partidului de alți lideri pentru că nu impune agenda partidului în cadrul coaliției și în guvernul Bolojan, potrivit informațiilor G4Media.

”Să demonstrăm că poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată. Aţi văzut că n-am folosit pluralul”, a spus Grindeanu într-un eveniment de partid desfășurat la Craiova.

Ulterior, șeful interimar al PSD l-a acuzat pe Bolojan că nu ar fi respectat o cerere venită de la ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, de a aștepta 30 de zile avizul CSM referitor la reforma pensiilor magistraților.

”Nu poţi să spui că tu vrei să elimini pensiile speciale pentru magistraţi și să vină ministrul justiţiei să trimită o hârtie către tine, prim-ministru, în care să spui că trebuie să stai 30 de zile să primeşti avizul de la CSM. Există această hârtie şi adresă trimisă de Radu Marinescu. Și tu să consideri că trebuie să stai doar 10 zile, că aşa eşti învăţat. Şi te aştepţi de la Curtea Constituţională să treacă peste aceste lucruri. Şi vii ieri în coaliție şi spui următorul lucru: am de gând să o iau de la capăt, în acelaşi mod. Şi atunci se pune întrebarea, îţi doreşti cu adevărat să îndrepti aceste nedreptăţi, aceste injustiţii sociale, dacă vreţi, sau vrei să faci doar un joc de imagine, de orgoliu personal şi nu vrei să rezolvi această problemă?”, a spus Grindeanu.

Șeful interimar al PSD a declarat cu o zi în urmă că Bolojan ar trebui să demisioneze dacă vrea să adopte iar reforma pensiilor magistraților fără dezbateri cu sistemul de justiție.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că premierul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă dacă va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor fără a avea un dialog cu actorii din domeniu şi fără a ţine cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan.

Grindeanu a apărat în declarația lui sistemul de justiție.

Sorin Grindeanu a fost întrebat care sunt riscurile pe care şi le asumă premierul dacă nu are dialog cu toţi factorii implicaţi în cazul pensiilor magistraţilor.

„Trebuie să plece acasă. Dacă, în continuare, face a doua oară aceeaşi procedură, fără a avea dialog cu toţi actorii, sau măcar să ţină cont de ce spune preşedintele României, atunci trebuie să plece acasă”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

7 comentarii

  1. Nivelul umorului releva si nivelul de dezvoltare intelectuala. In acest caz, estimez undeva la 15-16 ani. Dar daca vreti sa vedeti adulti cu intelect de prescolari, vedeti postarile si comentariile suveranistilor.

    • Asta ii inteligenta romanului mediu, majoritar la sate. Cine zicea ca batranii sunt plini de intelepciune cand vezi ca voteaza in hoarde hAUR doar ca le este vorbit pe limba unor copilasi sa inreleaga si ei ceva

  2. Are tupeu mare sageata lui dragneti.

  3. Vina e a lui Bolojan, pentru ca tace si inghite, in loc sa raspunda la mitocaniile PSD-ului.
    E ca si cum ai avea un copil scandalagiu, care fura si bate ceilalti copii, dar il mangai parinteste pe cap si eviti sa-l pui la punct, de dragul „stabilitatii” familiei…
    Din pacate, Bolojan nu e deloc sprijinit public nici de PNL sau N. Dan, care par complici cu mafia PSD.

    • Si ce vrei sa il i-a la colt si sa il scuture? Mda, ar fi o chestie daca are cohones, si nu cred ca ii departe de a duce lipsa. Sau ar putea sa fie mai diplomatic ca exista o chestie numita denigrare, la care grindeanu s-a asigurat ca se incadreaza frumusel

  4. ” … Să demonstrăm că poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată….. ”

    Mister OUG13! Ce hahalera!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.