Sorin Grindeanu, încă un atac direct la Ilie Bolojan, în plină campanie internă pentru șefia PSD: ”Să demonstrăm că poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată. Aţi văzut că n-am folosit pluralul”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sorin Grindeanu a lansat joi încă un atac direct la Ilie Bolojan pe tema pensiilor speciale ale magistraților. Aflat în plină campanie internă pentru șefia PSD, Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan că face doar un joc de imagine. Grindeanu a făcut trimitere și la aspectul fizic al premierului Bolojan.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sorin Grindeanu este deocamdată singurul lider PSD care și-a anunțat candidatura la congresul programat pe 7 noiembrie. El este criticat în interiorul partidului de alți lideri pentru că nu impune agenda partidului în cadrul coaliției și în guvernul Bolojan, potrivit informațiilor G4Media.

”Să demonstrăm că poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată. Aţi văzut că n-am folosit pluralul”, a spus Grindeanu într-un eveniment de partid desfășurat la Craiova.

Ulterior, șeful interimar al PSD l-a acuzat pe Bolojan că nu ar fi respectat o cerere venită de la ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, de a aștepta 30 de zile avizul CSM referitor la reforma pensiilor magistraților.

”Nu poţi să spui că tu vrei să elimini pensiile speciale pentru magistraţi și să vină ministrul justiţiei să trimită o hârtie către tine, prim-ministru, în care să spui că trebuie să stai 30 de zile să primeşti avizul de la CSM. Există această hârtie şi adresă trimisă de Radu Marinescu. Și tu să consideri că trebuie să stai doar 10 zile, că aşa eşti învăţat. Şi te aştepţi de la Curtea Constituţională să treacă peste aceste lucruri. Şi vii ieri în coaliție şi spui următorul lucru: am de gând să o iau de la capăt, în acelaşi mod. Şi atunci se pune întrebarea, îţi doreşti cu adevărat să îndrepti aceste nedreptăţi, aceste injustiţii sociale, dacă vreţi, sau vrei să faci doar un joc de imagine, de orgoliu personal şi nu vrei să rezolvi această problemă?”, a spus Grindeanu.

Șeful interimar al PSD a declarat cu o zi în urmă că Bolojan ar trebui să demisioneze dacă vrea să adopte iar reforma pensiilor magistraților fără dezbateri cu sistemul de justiție.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că premierul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă dacă va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor fără a avea un dialog cu actorii din domeniu şi fără a ţine cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan.

Grindeanu a apărat în declarația lui sistemul de justiție.

Sorin Grindeanu a fost întrebat care sunt riscurile pe care şi le asumă premierul dacă nu are dialog cu toţi factorii implicaţi în cazul pensiilor magistraţilor.

„Trebuie să plece acasă. Dacă, în continuare, face a doua oară aceeaşi procedură, fără a avea dialog cu toţi actorii, sau măcar să ţină cont de ce spune preşedintele României, atunci trebuie să plece acasă”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.