Radu Miruţă (USR): Dacă într-un final Curtea Constituţională va considera că legea…

Ministrul Digitalizării, Radu Miruță
Sursa foto: USR

Radu Miruţă (USR): Dacă într-un final Curtea Constituţională va considera că legea privind pensiile magistraților este neconstituţională, USR va declanşa un referendum pentru modificarea Constituţiei, să scriem cu litere de tipar că pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ

Procedura pentru eliminarea pensiilor speciale se va relua de câte ori va fi nevoie, iar dacă într-un final Curtea Constituţională va considera că această lege este neconstituţională, USR va declanşa un referendum pentru modificarea Constituţiei, să scriem cu litere de tipar că pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ, a declarat, joi, ministrul Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă, transmite Agerpres.

„Eu cred că ceea ce trebuie să acceptăm cu toţii este ca pensiile magistraţilor să reflecte un principiu corect şi USR este singurul care a avut o poziţie constantă pe marginea acestui lucru. Noi spunem în felul următor: având în vedere că cei de la Curtea Constituţională au constatat că nu s-a respectat procedura pentru eliminarea pensiilor speciale, se va relua procedura asta de câte ori va fi nevoie. Dacă într-un final Curtea Constituţională nu mai găseşte nimic să vorbească despre procedură şi va considera că această lege este neconstituţională, USR a anunţat că va declanşa un referendum pentru modificarea Constituţiei, să scriem cu tipar în Constituţie că pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ”, a transmis Miruţă.

Luni, Curtea Constituţională a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor şi a stabilit că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, coroborat cu neaşteptarea de către Guvern a curgerii întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituţie.

3 comentarii

  1. O sa faca cei din USR referendum pe pensiile speciale nesimtite prin 2045, cand o sa le dea voie N. Dan. 🙂

  2. Referendumul va viza toate pensiile speciale sau numai pe cele ale magistraților?
    Momentan, pare vendetă.
    In fapt, se stigmatizează o categorie profesională pentru beneficiile acordate, surpriză, de clasa politică. Ca atare, de ce susțineți că magistrații au pensii nesimțite, in loc de „Noi, clasa politică, i-am transformat pe judecători într-o castă.”
    Și dacă veți reduce pensiile, legea se aplica retroactiv? Ce economii veți face?

    • Care noi, Domnule Vladimir? De ce nu sunteti corect daca tot cereti corectitudine si nu mentionati clar ce partide au sustinut si creat aceasta problema cu pensiile magistratilor?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.