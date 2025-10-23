G4Media.ro
Nicuşor Dan, după promulgarea legii privind reforma sănătăţii: Medicii de familie vor…

nicusor dan 25-06-27-05-26-53big_declaratii_euco_26_iunie_2025-6
Nicușor Dan / Foto: Presidency.ro

Nicuşor Dan, după promulgarea legii privind reforma sănătăţii: Medicii de familie vor putea deschide mai uşor puncte de lucru în localităţi mici, pacienţii cu boli grave vor beneficia de servicii decontate integral în regim de spitalizare de zi

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat săptămâna aceasta legea care permite să facem o reformă consistentă în domeniul sănătăţii, proiect care face parte din pachetul de legi pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Potrivit preşedintelui, prin noile reglementări, medicii de familie vor putea deschide mai uşor puncte de lucru în localităţi mici, pacienţii cu boli grave (HIV/SIDA, tuberculoză, cancer) vor beneficia de servicii spitaliceşti decontate integral în regim de spitalizare de zi, transmite News.ro.

”Am promulgat săptămâna aceasta legea care ne va permite să facem o reformă consistentă în domeniul sănătăţii. Acest proiect face parte din pachetul de legi pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament. Prin noile reglementări, medicii de familie vor putea deschide mai uşor puncte de lucru în localităţi mici, pacienţii cu boli grave (HIV/SIDA, tuberculoză, cancer) vor beneficia de servicii spitaliceşti decontate integral în regim de spitalizare de zi”, spune preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.

Şeful statului arată că, în acelaşi timp, legea consolidează autonomia medicilor în deciziile profesionale şi întăreşte responsabilitatea managerială în spitale, inclusiv prin introducerea unor indicatori clari de performanţă.

”Aplicarea acestei legi va creşte calitatea şi eficienţa serviciilor pentru că reforma înseamnă corectitudine, transparenţă sporită în folosirea fondurilor publice, obiectivul final fiind un act medical mai bun pentru fiecare cetăţean”, menţionează preşedintele.

Nicuşor Dan mai arată că o altă lege din pachetul asumat de Guvern pe care a promulgat-o anterior vizează guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

”Legea plafonează diurne, sporuri, indemnizaţii şi alte beneficii în companiile de stat. Astfel, practicile abuzive din domeniul public care au generat inechităţi şi câştiguri excesive şi nejustificate vor fi stopate”, afirmă preşedintele.

G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

