Preşedintele Nicuşor Dan, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles: Discutăm despre începerea procesului formal de aderare al Republicii Moldova la UE / Cum se va face asta tehnic, o să vedem

Preşedintele Nicuşor Dan participă joi, la reuniunea Consiliului European, care are loc la Bruxelles.

Șeful statului spune că unul dintre subiectele de pe agenda de lucru este demararea procesului de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Se va discuta despre Moldova și procesul de aderare la UE, cuplarea cu Ucraina, cum putem folosi acești ani pentru accederea Moldovei la Uniunea Europeană.

Este vorba despre începerea procesului formal de aderare al Moldovei la UE. Cum se va face asta tehnic, o să vedem”, a explicat șeful statului.

Alte două subiecte discutate joi de liderii europeni sunt „zidul de drone” și al 19 pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

„Comisia a publicat în 16 octombrie acest plan de acțiune, așa numitul zid de drone, care are termene de implementare. Aici lucrurile vor merge foarte simplu.

Fiecare pachet de sancțiuni a afectat economic Rusia. Probabil că se va adopta pachetul 19. Asta e un lucru bun. Noi avem un război hibrid de cel puţin zece ani, în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii. Nu e o noutate că trebuie să ne pregătim. Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei. Pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia şi, dacă ne pregătim, nu există acest pericol”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Context

Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuţie situaţia din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea şi apărarea europeană, competitivitatea UE şi tranziţia dublă, accesul la locuinţe, migraţia şi Republica Moldova, se arată într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Miercuri, Nicuşor Dan a participat la cina de lucru organizată de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, cu preşedintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituţional UE – Egipt.

La Bruxelles va avea loc şi Summitul Euro în format extins, unde va fi discutată situaţia economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică şi Monetară şi euro digital.