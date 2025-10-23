Un bebeluş a fost găsit mort pe un câmp din Bacău / Era învelit în haine şi pus în câteva pungi / Poliţiştii şi procurorii fac verificări
Un bebeluş a fost găsit mort pe un câmp din judeţul Bacău, trupul său fiind învelit în haine şi pus în câteva pungi, iar poliţiştii au început cercetările pentru a afla dacă acesta s-a născut viu sau mort şi pentru a identifica persoana care l-a abandonat în zona respectivă, transmite News.ro.
Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au declarat, joi, pentru News.ro, că trupul neînsufleţit a fost găsit pe un câmp cu lucernă de pe lângă Moineşti.
Proprietarul terenului a observat mai multe haine pe câmp şi a tras de ele pentru a le îndepărta, moment în care a văzut un picior de bebeluş şi a anunţat autorităţile.
Anchetatorii au descoperit că trupul copilului era învelit în haine şi pus şi în câteva pungi.
Corpul a fost dus la morgă pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei decesului.
Procurorii urmează să stabilească dacă copilul s-a născut viu sau mort şi să identifice persoana care l-a abandonat pe câmp.
