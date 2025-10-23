G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un bebeluş a fost găsit mort pe un câmp din Bacău /…

Un bebeluş a fost găsit mort pe un câmp din Bacău / Era învelit în haine şi pus în câteva pungi / Poliţiştii şi procurorii fac verificări

Articole23 Oct • 395 vizualizări 0 comentarii

Un bebeluş a fost găsit mort pe un câmp din judeţul Bacău, trupul său fiind învelit în haine şi pus în câteva pungi, iar poliţiştii au început cercetările pentru a afla dacă acesta s-a născut viu sau mort şi pentru a identifica persoana care l-a abandonat în zona respectivă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au declarat, joi, pentru News.ro, că trupul neînsufleţit a fost găsit pe un câmp cu lucernă de pe lângă Moineşti.

Proprietarul terenului a observat mai multe haine pe câmp şi a tras de ele pentru a le îndepărta, moment în care a văzut un picior de bebeluş şi a anunţat autorităţile.

Anchetatorii au descoperit că trupul copilului era învelit în haine şi pus şi în câteva pungi.

Corpul a fost dus la morgă pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei decesului.

Procurorii urmează să stabilească dacă copilul s-a născut viu sau mort şi să identifice persoana care l-a abandonat pe câmp.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Armata SUA a ucis cinci presupuși traficanți de droguri în estul Pacificului / Militarii americani se substituie Pazei de Coastă

Articole23 Oct • 232 vizualizări
0 comentarii

Un gardian de închisoare din SUA, găsit vinovat de uciderea în bătaie a unui deţinut afro-american

Articole21 Oct • 134 vizualizări
0 comentarii

Procurorul general despre cum a băgat Potra banii și armamentul în țară: „cu sprijinul probabil al unor funcţionari” / ”Sunt elemente care în momentul de faţă fac obiectul unei anchete”

Articole16 Oct • 761 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.