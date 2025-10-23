Care vor fi consecințele noilor sancțiuni impuse de SUA companiilor petroliere rusești?

Lukoil și Rosneft sunt două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia. Sancțiunile impuse de SUA împotriva acestora reprezintă o lovitură semnificativă pentru economia rusă, scrie BBC.

Includerea acestor companii pe lista sancțiunilor SUA face ca orice interacțiune cu Lukoil și Rosneft să fie toxică nu numai pentru clienți, ci și pentru toți ceilalți actori implicați în relațiile comerciale, cum ar fi băncile care procesează tranzacțiile cu acestea. Prin urmare, orice astfel de actor riscă să fie supusă sancțiunilor secundare.

De la izbucnirea războiului cu Ucraina, China și India au devenit cei mai mari cumpărători de petrol rusesc. Nu este clar dacă China va suporta riscul sancțiunilor secundare. India, însă, potrivit Bloomberg, intenționează să înceteze complet achiziționarea de petrol rusesc.

Petrolul Brent a crescut la 65 de dolari pe baril în urma acestei știri. Urals, principalul tip de petrol brut al Rusiei, va fi vândut cu o reducere și mai mare față de alte tipuri, din cauza sancțiunilor.

SUA au anunțat sancțiuni într-un moment în care economia rusă încetinește după creșterea rapidă din ultimii ani, ceea ce face echilibrarea bugetului din ce în ce mai dificilă — veniturile nu reușesc să țină pasul cu cheltuielile, în special cele militare. Dacă sancțiunile SUA vor fi eficiente, echilibrarea bugetului va deveni și mai dificilă.