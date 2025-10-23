Justiţia franceză anulează vânzarea numelui oraşului Vendome către casa de modă Louis Vuitton

Un tribunal francez a anulat vânzarea pentru 10.000 de euro a numelui oraşului Vendome către casa de modă Louis Vuitton, filială a gigantului din sectorul produselor de lux LVMH, în scopul comercializării bijuteriilor sale, potrivit unei decizii ce a fost consultată joi de agenția de știri AFP.

În februarie 2021, consiliul municipal al acestui oraş cu 15.000 de locuitori din centrul Franţei a aprobat în urma unei deliberări cedarea contra sumei de 10.000 de euro a numelui oraşului Vendome către casa Louis Vuitton, pentru 10 ani, în scopul comercializării produselor acesteia din segmentul bijuteriilor, transmite Agerpres.

„Oraşul Vendome nu îşi cedează numele către Louis Vuitton, filială a LVMH, ci cedează marca ‘Vendome'” pentru a permite „doar utilizarea numelui ‘Vendome’ pentru orice creare a unei colecţii sau produse asociate bijuteriilor de lux”, a declarat la acea vreme primarul local, Laurent Brillard.

O asociaţie a fost însă constituită pentru a contesta cesiunea, mai ales cu privire la preţul acesteia, considerat insuficient.

Într-o decizie din 24 septembrie, Tribunalul Administrativ din Orleans a „considerat, cu siguranţă, că o astfel de marcă aparţine domeniului privat al municipalităţii şi că, prin urmare, ea poate fi cedată”, făcând „posibil un contract de cesiune”.

Însă, tribunalul a considerat totodată că municipalitatea în cauză „nu a justificat preţul de 10.000 de euro cerut” şi că s-a dovedit a fi imposibil „să controleze modalităţile sale de calcul”.

Aşadar, instanţa franceză a anulat cedarea numelui „din cauza excesului de putere al deliberării din 4 februarie 2021, care a autorizat această cesiune”.

Reprezentanţii oraşului au declarat joi într-un comunicat că regretă „un recurs” fără „o utilitate juridică reală”, precizând că „dosarul era închis” de la 1 iulie 2022, data refuzului emis de Institutul Naţional pentru Proprietate Intelectuală (INPI) de a proceda la înregistrarea numelui „Vendome” ca marcă.