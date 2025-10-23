G4Media.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), despre reforma pensiilor magistraţilor: Soluţia este consensul…

florin manole, purtător de cuvant psd
sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), despre reforma pensiilor magistraţilor: Soluţia este consensul cu CSM, cu Înalta Curte, cu magistraţii / Nu va fi dialog atunci când cineva, oricine ar fi el, ar spune „asta este propunerea şi la revedere”

Articole23 Oct • 309 vizualizări 3 comentarii

Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a declarat joi, despre reforma pensiilor magistraţilor, că soluţia este consensul cu CSM, cu Înalta Curte, cu magistraţii, el precizând că nu va fi dialog atunci când cineva, oricine ar fi el, ar spune, asta este propunerea şi la revedere, transmite News.ro.





Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat la Europa FM, despre propunerea lui Sorin Grindeanu pentru un grup de lucru, pe legea privind pensiile magistraţilor, că există riscul să pierdem banii din PNRR.

”Dacă ar fi să aşteptăm o lună de zile un aviz al CSM-ului, începând de mâine, ne-am duce până pe 24 noiembrie, ceea ce ne-ar mai da doar 4 zile pentru întreg restul procedurii, inclusiv publicarea în Monitorul Oficial”, a spus ministrul, arătând că acesta este termenul dat de PNRR şi riscăm să pierdem 231 de milioane de euro.

”Nu cred că ne permitem, nu cred că trebuie, nu cred că e corect, nu cred că este just ca după ce că plătim aceste pensii atât de mari, să mai pierdem şi banii aceia”, a subliniat Manole. 

Potrivit ministrului Muncii, ”există o soluţie şi soluţia este consensul”. ”Când mă refer la consens în acest caz, mă refer la consens cu CSM, cu Înalta Curte, cu magistraţii. Loc de dialog există, (..) dar dialogul înseamnă să vii şi să spui, poate nu chiar în faţa unei foi albe, dar având în faţă un proiect care a trecut deja inclusiv de CCR, uite, plecăm de aici, haideţi să găsim un numitor comun, haideţi să găsim consens. Nu va fi dialog atunci când cineva, oricine ar fi el, premierul Bolojan sau ministrul Muncii, ar spune, asta este propunerea şi la revedere”, a explicat Manole. 

Potrivit ministrului, ”dialogul înseamnă două opinii, iar consensul înseamnă a ţine cont şi de opinia celuilalt”. 

Ministrul a mai arătat că ”singura discuţie din guvern, cu premierul Bolojan, a avut-o marţi, când în cadrul unei discuţii, în doi, i-a spus că nu are ce reproşa Ministerului Muncii din punct de vedere al conduitei şi al lucrurilor pe proiectul anterior”. 

”Au existat anumite voci în spaţiul public, mă refer la oameni de presă şi la politicieni, care au reproşat Ministerului Muncii că a făcut sau că n-a făcut ceva. Nu, am făcut tot ce a trebuit să facem, am lucrat îndeaproape cu premierul, cu Cancelaria, cu Ministerul Justiţiei, nu am obstrucţionat cu nimic, n-am făcut lucrurile nici mai repede, nici mai târziu, decât ceea ce am agreat împreună cu premierul Bolojan”, a arătat Manole.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

3 comentarii

  1. De ce PSD vrea dialog doar cu mafia din magistratura, care protejeaza infractorii politici de puscarie? Cand au luat masuri impotriva altor categorii sociale, in special impotriva profesorilor, nu a existat niciun dialog!

  2. Ce amuzant! Un reprezentant al celei mai lenese etnii sa fie numit ministrul muncii! Haha! Doar in Romania!

