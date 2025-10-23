Purtătorul de cuvânt al Executivului: Guvernul aşteaptă motivarea Curții Constituționale în cazul proiectului ce privește pensiile magistraţilor şi calea de urmat

Calea de urmat în cazul proiectului privind pensiile magistraţilor va fi stabilită după ce va apărea motivarea Curţii Constituţionale în acest caz şi după o decizie agreată de coaliţie pe acest subiect, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, transmite Agerpres.

Ea a fost întrebată de jurnalişti dacă Guvernul are un termen pentru elaborarea unui nou proiect privind reforma pensiilor magistraţilor.

„Despre viitorul conţinut, forma de adoptare a acestui act normativ nu am absolut niciun fel de detalii suplimentare să vă dau. De fapt, ele nici nu au fost stabilite, după cum spuneaţi, coaliţia nu a ajuns la un punct de vedere comun din acest punct de vedere. Ceea ce pot să vă spun este că, în mod normal, nu, aşteptăm motivarea Curţii Constituţionale, să vedem ce au avut de spus judecătorii Curţii şi conform regulii în cazul deciziilor CCR, care e calea de urmat. (…) Hai să vedem motivarea şi decizia din coaliţie”, a mai declarat Ioana Dogioiu, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Legat de respingerea de către CCR a proiectului, ea a fost întrebată şi de ce premierul nu a aşteptat 30 de zile avizul CSM pentru legea privind pensiile magistraţilor, dat fiind faptul că Ministerul Justiţiei a atras atenţia, a trimis observaţii că este nevoie de acest aviz consultativ.

„Personal, nu am văzut acele observaţii, după cum v-am spus. Din ceea ce mi-au pus la dispoziţie şi mie – colegii, consilierii premierului pentru propria documentare – este pentru prima dată când Curtea Constituţională stabileşte imperativ aşteptarea termenului de 30 de zile. Au mai fost asemenea sesizări pe rolul Curţii Constituţionale, însă una singură a fost admisă, dar atunci chestiunea a fost radicală, ca să zic aşa, şi anume s-a cerut avizul în aceeaşi zi în care a fost adoptat actul normativ în guvern, ceea ce, sigur, făcea chiar imposibilă obţinerea unui aviz. Alte comentarii nu vreau să fac şi nu pot să fac „, a explicat Dogioiu.