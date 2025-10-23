Controversă în WTA: „Nivelul de testosteron ridicat le face pe Sabalenka și Swiatek să domine tenisul”

Marta Kostyuk, ocupantă a locului 27 în ierarhia mondială, a stârnit controverse în lumea tenisului după ce a precizat că „nivelul mai ridicat de testosteron” poate fi factorul care le face dominante în circuitul WTA pe Aryna Sabalenka și Iga Swiatek, informează Tennis365.

Declarațiile jucătoarei din Ucraina au făcut rapid înconjurul lumii tenisului.

„Cu toții avem propria noastră structură biologică. Unii au un nivel mai ridicat de testosteron, alții mai scăzut. Este pur și simplu natural și asta cu siguranță ajută”, a declarat Kostyuk.

„Trebuie să alerg mult mai mult pentru a câștiga punctele. Toate sunt mult mai mari decât mine, mult mai înalte decât mine, mult mai puternice decât mine.

Încerc să văd cum le pot învinge pe aceste jucătotare cu abilitățile de tenis pe care le am, dar trebuie să muncesc mai mult pentru a câștiga punctele. Trebuie să alerg mult mai mult decât ele pentru a câștiga puncte”, transmite Marta.

Totuși, Marta (23 de ani) admite că faptul că se vede „mai mică” decât adversarele o motivează să dea totul pe teren.

„Mă uit la fotografii când ne strângem mâna la fileu și par mult mai mică decât unele dintre adversarele mele” – Marta Kostyuk.

Totuși, conform datelor prezentate pe site-ul oficial al WTA, Marta este cu doar un centimetru mai scundă decât Iga Swiatek (1,76 metri) și cu șapte centimetri mai scundă decât Aryna Sabalenka, lidera mondială.

Cu toate acestea, Kostyuk simte că forța și structura corporală ale rivalelor fac diferența.

Marta a pierdut toate cele patru meciuri jucate împotriva Arynei Sabalenka și toate cele patru dueluri cu Iga Swiatek.

„Încrederea lor este diferită. Pur și simplu nu au îndoieli”, spune jucătoarea din Ucraina.

Cu toate că s-a „plâns” de forța fizică superioară a rivalelor Sabalenka și Swiatek, Marta admite că cele două excelează la capitolul mental.

„Încrederea lor este pur și simplu diferită. Am jucat câteva meciuri strânse cu Aryna și vedeți cum joacă punctele de break. Pur și simplu nu-i pasă.

Nu are nicio îndoială că nu le va salva. Este numărul 1 în lume, a jucat multe finale și are această încredere”, încheie Marta Kostyuk.

Într-o eră în care tenisul feminin devine tot mai competitiv și mai fizic, remarca Martei despre testosteron aduce în prim-plan o discuție amplă despre avantajele naturale, forța mentală și adaptabilitatea jucătoarelor.

„Nu pot să mă fac cu zece kilograme mai mare sau cu cinci centimetri mai înaltă, așa că trebuie să folosesc tot ce am la 100%” – Marta Kostyuk.

Testosteronul este un hormon prezent atât la bărbați, cât și la femei, dar în cantități diferite.

Cum poate ajuta el în tenis: Putere și viteză mai mare, recuperare mai rapidă, rezistență mentală și fizică superioare.