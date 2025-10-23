Aliat al cancelarului Merz: Trebuie să controlăm și să reducem serios afluxul de tineri provenind din Ucraina / Nu ajută pe nimeni dacă vin în Germania în loc să-și apere patria

Liderul Uniunii Creştin-Sociale (CSU) din Bavaria, care face parte din coaliţia cancelarului Friedrich Merz, a cerut joi Uniunii Europene să exercite presiuni asupra Kievului pentru a le interzice tinerilor care sosesc cu miile în Germania să părăsească Ucraina, ţară ce se confruntă cu o invazie rusă, relatează France Presse, preluată de Agerpres.

Din 26 august şi de la decizia Kievului de a relaxa legea marţială, permiţându-le tinerilor adulţi de sex masculin să părăsească ţara, numărul ucrainenilor din această categorie de vârstă care caută refugiu în Germania a crescut brusc, depăşind recent 1.000 pe săptămână, conform datelor furnizate miercuri AFP de Ministerul de Interne german.

„Trebuie să controlăm şi să reducem serios afluxul de tineri provenind din Ucraina”, a declarat pentru cotidianul Bild Markus Söder, care conduce puternica regiune Bavaria.

„UE şi Berlinul trebuie să exercite presiune asupra Ucrainei pentru ca regulile de ieşire din ţară, relaxate recent, să fie din nou modificate”, a spus el.

Subliniind rolul Germaniei ca principal furnizor european de ajutor militar pentru Kiev, liderul CSU a apreciat că Ucraina are nevoie de „soldaţi ucraineni care să-şi apere ţara”.

„Nu ajută pe nimeni dacă din ce în ce mai mulţi tineri ucraineni vin în Germania în loc să-şi apere patria”, a insistat Markus Söder.

În zilele care au urmat invaziei Rusiei în Ucraina în februarie 2022, Bruxellesul a acordat protecţie temporară refugiaţilor ucraineni la scara întregii UE. Această măsură a fost prelungită până în 2027. Liderul CSI doreşte, de asemenea, ca respectiva prevedere să fie revizuită.

În perioada între începutul invaziei ruse pe scară largă din februarie 2022 şi august 2025, bărbaţilor cu vârste cuprinse între 18 şi 60 de ani le-a fost interzis să părăsească Ucraina, cu unele excepţii.

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 22 de ani nu au fost niciodată vizate de mobilizarea militară, vârsta minimă pentru aceasta fiind redusă anul trecut la 25 de ani. În august, autorităţile ucrainene au decis să le permită acestei categorii să poată părăsi ţara, ceea ce a dus la un val de plecări.

Peste 5,6 milioane de ucraineni s-au refugiat în străinătate după declanşarea invaziei ruse în februarie 2022, în cea mai mare parte în Europa, potrivit cifrelor ONU. Peste un milion dintre ei au fost găzduiţi de Germania.