UE l-a sancționat pe rectorul unei universități ruse pentru că a lansat…

kremlin, rusia, moscova, cladire, sediu, elicopter
Sursa foto: © Galina Barskaya | Dreamstime.com

UE l-a sancționat pe rectorul unei universități ruse pentru că a lansat un curs despre cum să încalci sancțiunile / Bruxelles-ul a dorit să-i ofere rectorului „ocazia de a împărtăși propria experiență cu studenții”

UE l-a sancționat joi pe rectorul unei universități din Moscova după ce instituția de învățământ a lansat un program despre cum să se eludeze sancțiunile occidentale, scrie Politico.

Un înalt oficial al UE a declarat: „Am considerat că ar fi o idee bună să sancționăm rectorul acestei universități, astfel încât să aibă ocazia să împărtășească propria experiență cu studenții”, adăugând: „Sper că acest lucru va fi considerat un mic gest de umor”.

Școala Superioară de Economie a anunțat în iulie că va deschide un program de masterat de doi ani privind eludarea sancțiunilor, conform The Moscow Times. Denumit oficial „Masterat în respectarea sancțiunilor”, programul promitea „studii de caz vii care ilustrează situații de risc reale cu care se confruntă companiile rusești și internaționale”.

Dar programul de studii nu este singurul motiv pentru care rectorul Nikita Anisimov a fost inclus pe lista sancțiunilor. Deja în 2023 – la un an de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina – Anisimov a anunțat că universitatea sa va finanța educația soldaților ruși care participă la război, se arată în documentele legale ale UE.

Măsura simbolică, publicată joi după ce liderii UE au convenit asupra celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, îngheață activele lui Anisimov în Europa, dacă acesta are vreunul.

Săptămâna aceasta, SUA au impus primele sancțiuni noi împotriva Rusiei de la preluarea mandatului de președinte de către Donald Trump, în ianuarie. Trump a sancționat companiile petroliere Rosneft și Lukoil, în loc să aplice tarife vamale Indiei și Chinei, cumpărători de petrol rusesc, așa cum amenințase anterior.

Tags:
