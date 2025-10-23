G4Media.ro
Trei persoane bănuite că au ajutat serviciul de spionaj al Rusiei au…

Londra, UK, Marea Britanie
Foto: 85419468 | Island © Lunamarina | Dreamstime.com

Trei persoane bănuite că au ajutat serviciul de spionaj al Rusiei au fost arestate în Marea Britanie

Trei bărbaţi au fost arestaţi joi în Marea Britanie în cadrul unei anchete în curs, cei trei fiind suspectaţi că au ajutat serviciul de spionaj al Rusiei, relatează publicația The Guardian, citată de News.ro.

Ei sunt suspectaţi de infracţiuni în temeiul Legii privind securitatea naţională, iar ancheta este condusă de detectivii de la Poliţia antiteroristă din Londra.

Cei trei bărbaţi – în vârstă de 48, 45 şi 44 de ani – au fost arestaţi la adrese din vestul şi centrul Londrei.

Percheziţiile sunt încă în curs la aceste adrese, precum şi la o altă adresă din vestul Londrei, potrivit The Guardian.

Toţi cei trei bărbaţi au fost arestaţi sub suspiciunea de a fi asistat un serviciu de informaţii străin, infracţiune prevăzută de secţiunea 3 din Legea privind securitatea naţională (NSA) din 2023, şi au fost duşi la o secţie de poliţie din Londra.

Ţara la care se referă presupusele infracţiuni este Rusia.

„Observăm un număr tot mai mare de persoane pe care le-am descrie ca „intermediari” recrutaţi de serviciile de informaţii străine, iar aceste arestări sunt direct legate de eforturile noastre continue de a perturba acest tip de activitate”, a declarat comandantul Dominic Murphy, şeful poliţiei antiteroriste din Londra.

„Oricine ar putea fi contactat şi tentat să desfăşoare activităţi criminale în numele unui stat străin aici, în Regatul Unit, ar trebui să se gândească bine. Acest tip de activitate va fi investigat, iar orice persoană implicată se poate aştepta să fie urmărită penal, existând consecinţe potenţial foarte grave pentru cei care vor fi condamnaţi”, a avertizat Murphy.

Tags:
