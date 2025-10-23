Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Papa Leon al XIV-lea s-au rugat împreună la Vatican – o premieră istorică

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Regele Charles și Papa Leon al XIV-lea au ținut joi o rugăciune comună istorică în Capela Sixtină, prima dată când un monarh britanic și un Papă s-au rugat public împreună de când Henric al VIII-lea s-a desprins de Biserica Catolică în secolul al XVI-lea, relatează The Times.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Rugăciunea este momentul cheie al unei vizite de două zile a Regelui și Reginei la Roma și la Vatican, menită să consolideze legăturile dintre Vatican și Biserica Anglicană, al cărei guvernator suprem este Regele Charles.

Datorită importanței ocaziei, Palatul Buckingham a renunțat la interdicția obișnuită de a filma sau fotografia un membru al familiei regale în timp ce se roagă.

Regele și suveranul pontif au ținut o slujbă ecumenică sub frescele lui Michelangelo care înfățișează crearea lumii, în timp ce corul Capelei Sixtine a cântat împreună cu corul din Capela Sf. Gheorghe, Castelul Windsor.

„O, Dumnezeule, grăbește-te să ne salvezi”, a recitat Papa Leon la începutul slujbei, înainte ca Stephen Cottrell, Arhiepiscopul de York, al doilea prelat ca importanță al Bisericii Angliei, să spună: „Ești vrednic, Doamne și Dumnezeule al nostru, să primești slavă, cinste și putere.” Papa și Arhiepiscopul au ocupat scena centrală în fața altarului, Regele și Regina așezate într-o parte. Yvette Cooper, ministra de externe a Marii Britanii, a citit o lectură din Biblie.

Mai târziu, în timpul slujbei, Papa Leon a spus: „Să ne rugăm. Dumnezeule, Tatăl nostru, Tu ai creat cerurile și pământul și ne-ai făcut după chipul și asemănarea Ta: învață-ne să vedem mâna Ta în toate lucrările Tale și asemănarea Ta în toți copiii Tăi. Prin Hristos, Domnul nostru.”

La sfârșitul slujbei, Papa și Arhiepiscopul au recitat împreună: „Harul Domnului nostru Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și părtășia Sfântului Duh să fie cu noi toți în veci de veci.”

Cardinalul Vincent Nichols, arhiepiscopul catolic de Westminster, capul Bisericii Catolice a Angliei, a fost prezent în Capela Sixtină și a numit slujba „scurtă și foarte intensă”. El a spus: „Capela Sixtină este un cadru remarcabil, dar acesta a fost un moment și mai remarcabil și subliniază hotărârea Regelui Charles de a onora credința și de a încuraja o cooperare intensă, nu doar pentru binele celor două biserici, ci pentru o apreciere mai profundă a faptului că credința religioasă nu este o problemă, ci o resursă pe care trebuie să o folosim în mod creativ și pozitiv.”

Palatul Buckingham a subliniat rolul lui Charles ca Guvernator Suprem al Bisericii Anglicane în timpul vizitei, pe care l-a descris ca fiind esențial pentru consolidarea legăturilor dintre anglicani și catolici. Vaticanul a fost mai precaut, găzduind rugăciunea ecumenică, dar referindu-se doar la Charles ca Rege, reflectând nerecunoașterea continuă a validității ordinelor preoțești anglicane. Istoricul bisericii italiene, Alberto Melloni, a descris eforturile Vaticanului pentru relațiile cu Biserica Anglicană, fără a se referi la Charles ca șeful acesteia, drept o „ambiguitate înțeleaptă”.

Regina Camilla a purtat pentru această ocazie o rochie neagră de mătase Fiona Clare și o mantilă Philip Treacy, precum și o broșă în formă de cruce cu „sâmburi de zmeură” care a aparținut Reginei Elisabeta a II-a. Înainte de slujbă, Regele și Regina au avut o întâlnire privată cu Leo la Palatul Apostolic al Vaticanului și urmau să facă schimb de orhidee ulterior, înainte ca membrii familiei regale să părăsească Vaticanul pentru a participa la o slujbă la bazilica Sfântul Paul din afara zidurilor – așa-numită deoarece se află în afara zidurilor orașului Roma.