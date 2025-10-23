Giganţii apărării Airbus, Thales şi Leonardo fuzionează pentru a crea un rival european al reţelei Starlink, reteaua de internet prin satelit a lui Musk

Companiile europene Airbus, Thales şi Leonardo au anunţat joi o fuziune a activităţilor lor din domeniul sateliţilor şi spaţiului, formând ”un lider european în domeniul spaţial”, menit să concureze cu serviciul Starlink al lui Elon Musk, transmite CNBC, transmite News.ro.

Noua entitate comună va dezvolta şi furniza soluţii integrate, de la infrastructură orbitală la servicii de comunicaţii, însă activităţile legate de lansatoare spaţiale vor fi excluse.

Consorţiul va avea aproximativ 25.000 de angajaţi în Europa şi estimează economii anuale de câteva sute de milioane de euro în termen de cinci ani. Airbus va deţine 35% din noua companie şi va contribui cu diviziile Space Systems şi Space Digital, în timp ce Thales şi Leonardo vor avea câte 32,5%, aducând în comun participaţiile lor la Thales Alenia Space şi Telespazio.

Reprezentanţii celor trei companii au declarat că iniţiativa marchează ”un moment decisiv pentru industria spaţială europeană” şi că obiectivul este consolidarea autonomiei Europei în domeniul spaţial, într-un context global dominat de giganţi americani.

Fuziunea este sprijinită de lideri europeni, inclusiv de preşedintele francez Emmanuel Macron, care a subliniat că ”spaţiul a devenit un indicator al puterii internaţionale”.

Prin această alianţă, Airbus, Thales şi Leonardo îşi propun să creeze un rival european credibil pentru Starlink, reţeaua de internet prin satelit a lui Musk, care domină în prezent piaţa globală şi joacă un rol strategic în conflicte precum cel din Ucraina.

Investitorii au reacţionat pozitiv la anunţ: acţiunile Leonardo au crescut cu 1,8%, Thales cu 0,6%, iar Airbus cu 0,2%, în timp ce indicele european Stoxx Aerospace and Defense a urcat cu 0,9%.

Analiştii consideră fuziunea un pas major spre recâştigarea suveranităţii tehnologice a Europei şi o mişcare care ar putea transforma industria spaţială europeană într-o forţă globală competitivă.