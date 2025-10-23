Hoți arestați pentru furtul a peste 1.000 de scaune de la terasele din Spania, pe care le-au revândut și în România

Poliția spaniolă a arestat un grup criminal care se ocupa cu furtul scaunelor, scrie AP. Poliția Națională Spaniolă a declarat că a arestat șapte persoane suspectate de furtul a peste 1.100 de scaune din terasele restaurantelor și barurilor din Madrid și dintr-o altă localitate din apropiere, în doar două luni.

Grupul format din șase bărbați și o femeie a lucrat noaptea pentru a fura scaunele din 18 localuri diferite din Madrid și Talavera de la Reina, un oraș mai mic situat la sud-vest de capitală, în august și septembrie. Valoarea bunurilor furate a fost estimată la aproximativ 60.000 de euro, potrivit poliției.

Suspecții, care sunt acuzați de furt și apartenență la o organizație criminală, au revândut scaunele în Spania, dar și în Maroc și România, a declarat poliția.

În Spania, multe restaurante și baruri lasă mesele și scaunele, care sunt de obicei din metal sau plastic dur, în aer liber pe timpul nopții. Scaunele sunt de obicei stivuite și legate cu lanțuri.