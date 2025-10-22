Guvernul spaniol urmează să publice o listă a simbolurilor dictaturii franchiste care urmează să fie ”retrase” din spaţiul public / Pe 20 noiembrie se împlinesc 50 de ani de la moartea lui Franco

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul socialist spaniol Pedro Sánchez anunţă miercuri că Guvernyul său urmează să publice – în noiembrie – o listă de simboluri ale franchismului care urmează să fie ”retrase” din spaţiul public, la 50 de ani de la moartea generalului Francisco Franco, care a condus Spania cu o mână de fier în perioada 1939-1975, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Vă anunţ că, până la sfârşitul lui noiembrie, vom publica în Jurnalul Oficial catalogul complet al elementelor şi simbolurilor franchiste, pentru ca acestea să fie retrase definitiv din ţara noastră şi de pe străzile noastre”, a anunţat în Camera Deputaţilor Pedro Sánchez.

Premierul spaniol face acest anunţ înainte de marcarea, la 20 noiembrie, a 50 de ani de la moartea generalului Franco, într-o ţară care rămâne profund împărţită în privinţa moşternirii memoriei dictaturii franchiste.

Statui, embleme militare, nume de străzi sau de pieţe şi bulevarde dedicate glorificării fostului dictator există în continuare cu miile în Spania, un lucru denunţat de mult timp de atât de către numeroase asociaţii, cât şi de către Guvernul lui Pedro Sánchez.

MEMORIE CONFLICTUALĂ

Este cazul intrării de vest a Madridului, ”Arcul Victoriei”, un edificiu neoclasic, construit în anii ’50 pentru a sărbători succesul trupelor franchiste împotriva militarilor republicani în Războiul Civil (1936-1939).

În 2007, Guvernul socialistului José Luis Rodríguez Zapatero a lansat o schimbare prin Legea ”memoriei istorice”, care obliga administraţiile să retragă simbolurile care fac ”apologia” dictaturii în spaţiul public.

Acest viraj s-a accelerat după venirea la putere, în 2018, a lui Pedro Sánchez, tot un socialist, care a obţinut exhumarea, în 2019, a rămăşiţelor lui Franco din Mausoleul ”Valle de los Caídos”, pentru ca mormântul acestuia să nu mai fie un loc de reculegere al nostalgicilor dictaturii, şi care a obţinut în 2022 adoptarea unei Legi a ”memoriei democratice”.

Acest text, adoptat în pofida opoziţiei de dreapta, a înfiinţat un Registru al Victimelor lui Franco, a anulat condamnările sumare pronunţate de către regimul său şi a exercitat presiuni asupra primarilor reticenţi să desfiinţeze simbolurile dictaturii franchiste.

În acest context, primarul oraşului Santander (nord) a fost obligat să schimbe numele a 18 străzi cu legături cu dictatura.

Însă acest demers de desfiinţare a simbolurilor franchiste din spaţiul public se loveşte în continuare de reticenţe aprige, mai ales în rândul nostalgicilor lui Franco.