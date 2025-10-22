Israelul a predat Fâşiei Gaza rămăşiţele a 30 de palestinieni, anunţă Ministerul Sănătăţii al Hamas / De la intrarea în vigoare a armistițiului, teroriștii Hamas au predat rămășițele a 15 dintre cei 28 de ostatici israelieni din fâșia Gaza
Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza, al Hamas, a anunţat miercuri că alte 30 de rămăşiţe ale unor palestinieni au fost restituite Fâşiei Gaza de către Israel, prin intermediul Crucii Roşii, numărul rămăşiţelor restituite de israelieni de la 10 octombrie atingând astfel 185, relatează AFP, citată de News.ro.
În cadrul unui acord e încetarea focului între Israel şi Hamas, negociat în baza unui plan prezentat de către preşedintele american Donald Trump, Israelul urmează să predea rămăşiţele a 15 palestinieni în schimbul rămăşiţelor unui israelian predat de către Hamas.
Armata israeliană a anunţat, la rândul său, miercuri, că a identificat două corpuri ale unor ostatici recuperate marţi din Fâşia Gaza.
Este vorba despre rămăşiţele lui Tamir Adar şi Aryeh Zalmanovich.
Începând de la 10 octombrie, la intrarea în vigoare a unui armistițiu între Israel şi Hamas, au fost predate rămăşiţele a 15 dintre cei 28 de ostatici ţinute în Fâşia Gaza.
