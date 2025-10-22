Dezarmarea organizației teroriste Hamas și reconstrucția Fâșiei Gaza vor fi „foarte dificile”, admite vicepreşedintele american JD Vance

Dezarmarea Hamas şi reconstrucţia Fâşiei Gaza vor fi „foarte dificile”, a declarat miercuri vicepreşedintele american JD Vance la Ierusalim, unde a încercat să dea asigurări Israelului cu privire la planul de pace al SUA pentru regiune, relatează agenția de știri AFP.

Administraţia Trump îşi intensifică eforturile diplomatice pentru a consolida prima fază a fragilului acord de încetare a focului din Fâşia Gaza, în vigoare din 10 octombrie, şi pentru a aborda subiecte sensibile privind fazele următoare ale acordului, precum administrarea şi reconstrucţia acestui teritoriu devastat de doi ani de război, transmite Agerpres.

Vance, care a sosit marţi în Israel, s-a întâlnit cu cei doi emisari ai preşedintelui Donald Trump pentru regiune, Steve Witkoff şi Jared Kushner, care se aflau deja acolo, înainte de a discuta miercuri, la Ierusalim, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Secretarul de stat american Marco Rubio este aşteptat joi în Israel, în cadrul acestui demers diplomatic american pe lângă aliatul său israelian.

„Ne aşteaptă o sarcină foarte, foarte dificilă, şi anume dezarmarea Hamas şi reconstrucţia Gaza, să facem viaţa mai bună bună pentru locuitorii din Gaza, dar şi să ne asigurăm că Hamas nu mai reprezintă o ameninţare pentru prietenii noştri din Israel”, a declarat Vance după întâlnirea cu Netanyahu.

Mişcarea islamistă palestiniană a refuzat până acum să accepte dezarmarea sa, iar luptătorii săi au ajuns în diverse sectoare din Gaza după armistiţiu, confruntându-se cu grupuri armate pe care le acuză de „colaborare” cu Israelul.

Acordul de încetare a focului a permis până acum eliberarea a 20 de ostatici israelieni şi a sute de prizonieri palestinieni, şi prevede livrarea unui mai mare ajutor umanitar către populaţia din Gaza.

Însă reluarea violenţelor duminică, în urma cărora 45 de palestinieni şi doi soldaţi israelieni au fost ucişi, şi întârzierile în predarea de către Hamas a rămăşiţelor a 28 de ostatici decedaţi în Fâşia Gaza, au stârnit îngrijorări în legătură cu fragilitatea armistiţiului.

„Acest acord privind Gaza este un element cheie pentru deblocarea Acordurilor Abraham şi ar putea permite astfel crearea unei alianţe durabile în Orientul Mijlociu”, a adăugat Vance, referindu-se la planul SUA de a extinde normalizarea relaţiilor dintre Israel şi ţările din regiune.

„Suntem pe cale să creăm un viitor incredibil, cu o viziune complet nouă” asupra „modului de a institui un guvern civil, asupra modului de a asigura securitatea acolo”, a spus Netanyahu alături de JD Vance. „Nu va fi uşor şi va fi nevoie de multă muncă, dar cred că este posibil”, a adăugat el.

O etapă ulterioară a planului Trump prevede retragerea treptată a forţelor israeliene din Fâşia Gaza şi desfăşurarea unei forţe de securitate internaţionale. Statele Unite nu vor trimite trupe în Fâşia Gaza şi caută ţări dispuse să contribuie la acest efort militar, a asigurat marţi Vance.

„Nu încercam să le impunem nimic prietenilor noştri israelieni în ceea ce priveşte prezenţa trupelor străine pe teritoriul lor, dar credem că există un rol constructiv pe care turcii îl pot juca”, a adăugat el.

„Am opinii foarte ferme în această privinţă. Puteţi ghici care sunt?”, a spus Netanyahu, în condiţiile în care o parte a opiniei publice israeliene se opune desfăşurării de trupe de către Turcia, ţară cu care Israelul are în prezent relaţii tensionate.