Context.ro: Infecțiile periculoase din spitalul ieșean unde şapte copii au murit, documentate din anul 2023 / 30% din infecțiile raportate au fost septicemii
Un raport al Serviciului de Control în Sănătate Publică, efectuat la începutul anului 2023, a constatat mai multe nereguli la Spitalul de Copii „Sf. Maria” Iași. În anul 2022 spitalul raportase 141 de cazuri de Infecţii Asociate Asistenţei Medicale (IAAM), dintre care aproape jumătate – 68 de cazuri (48,22%) – au fost înregistrate în secţia ATI (Anestezie şi Terapie Intensivă), potrivit documentelor obținute de Context.ro în urma unui proces cu Ministerul Sănătății.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Cele mai multe infecții au fost diagnosticate la grupa de vârstă 0–1 an (47,51% din total). Cele mai frecvente tipuri de infecții raportate erau septicemiile (30,49%), urmate de infecțiile digestive (22,62%), cutanate (13,47%) și respiratorii (12,66%).
Din totalul de 2014 de probe epidemiologice recoltate în anul 2022, 405 au fost pozitive (20%) pentru bacterii nosocomiale rezistente la antibiotice, precum MRSA (stafilococ rezistent la antibiotice), BLSE (bacterii care produc enzime ce distrug penicilina și cefalosporinele – clasă de antibiotice puternice) și CRE (enterobacteriacee producătoare de enzime care distrug cele mai noi tipuri de antibiotice: Imipenem, Meropenem, etc.).
„Ce mi se pare grav este că 1/3 din infecţiile asociate asistenței medicale sunt septicemii (30,49%), urmate de infecţii digestive 22,62%, cutanate 12,87% si respiratorii 12,66%. Or septicemia este etapa secundară a unei infectii localizate, care netratată la timp din necunoaştere sau indiferență se difuzează în sânge şi metastazează în alte organe. Or depistarea la timp a unei infecţii face ca ea să nu treacă în septicemie”, a explicat pentru Context.ro dr. Emil Popa, medic primar epidemiolog, specialist în boli transmisibile.
Citește integral pe Context.ro.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Medici din Spitalul Județean Constanța, amendați de Poliția Locală și Direcția de Sănătate Publică pentru că au ieșit din spital cu echipamentul de protecție / Controlul, la sesizările familiilor pacienților (surse)
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.