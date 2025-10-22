G4Media.ro
Context.ro: Infecțiile periculoase din spitalul ieșean unde şapte copii au murit, documentate…

spitalul de urgenta pentru copii sfanta maria
Sursa Foto: Facebook

Context.ro: Infecțiile periculoase din spitalul ieșean unde şapte copii au murit, documentate din anul 2023 / 30% din infecțiile raportate au fost septicemii

Anchete22 Oct • 100 vizualizări 0 comentarii

Un raport al Serviciului de Control în Sănătate Publică, efectuat la începutul anului 2023, a constatat mai multe nereguli la Spitalul de Copii „Sf. Maria” Iași. În anul 2022 spitalul raportase 141 de cazuri de Infecţii Asociate Asistenţei Medicale (IAAM), dintre care aproape jumătate – 68 de cazuri (48,22%) – au fost înregistrate în secţia ATI (Anestezie şi Terapie Intensivă), potrivit documentelor obținute de Context.ro în urma unui proces cu Ministerul Sănătății.

Cele mai multe infecții au fost diagnosticate la grupa de vârstă 0–1 an (47,51% din total). Cele mai frecvente tipuri de infecții raportate erau septicemiile (30,49%), urmate de infecțiile digestive (22,62%), cutanate (13,47%) și respiratorii (12,66%).

Din totalul de 2014 de probe epidemiologice recoltate în anul 2022, 405 au fost pozitive (20%) pentru bacterii nosocomiale rezistente la antibiotice, precum MRSA (stafilococ rezistent la antibiotice), BLSE (bacterii care produc enzime ce distrug penicilina și cefalosporinele – clasă de antibiotice puternice) și CRE (enterobacteriacee producătoare de enzime care distrug cele mai noi tipuri de antibiotice: Imipenem, Meropenem, etc.).

„Ce mi se pare grav este că 1/3 din infecţiile asociate asistenței medicale sunt septicemii (30,49%), urmate de infecţii digestive 22,62%, cutanate 12,87% si respiratorii 12,66%. Or septicemia este etapa secundară a unei infectii localizate, care netratată la timp din necunoaştere sau indiferență se difuzează în sânge şi metastazează în alte organe. Or depistarea la timp a unei infecţii face ca ea să nu treacă în septicemie”, a explicat pentru Context.ro dr. Emil Popa, medic primar epidemiolog, specialist în boli transmisibile.

Citește integral pe Context.ro.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

