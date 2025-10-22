Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un șoc” cu Rusia “în trei, patru ani”, avertizează șeful Statului Major

Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un șoc în trei, patru ani” cu Rusia, care „ar putea fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”, a afirmat miercuri șeful Statului Major al Armatei Franceze, generalul Fabien Mandon, pentru a justifica „efortul de reînarmare” al țării, scrie Le Figaro.

„Primul obiectiv pe care l-am dat armatelor este să fie pregătite pentru un șoc în trei, patru ani, care ar fi o formă de test – poate că testul există deja sub forme hibride – dar poate fi (ceva) mai violent”, a declarat acesta, în fața deputaților din comisia de apărare. „Rusia este o țară care ar putea fi tentată să continue războiul pe continentul nostru și acesta este elementul determinant în ceea ce pregătesc”, a adăugat generalul care a preluat conducerea armatei franceze la 1 septembrie.

„Dacă are impresia că nu suntem pregătiți să ne apărăm, nu văd ce l-ar putea opri”

Analiza sa se alătură în special celei a serviciilor secrete germane, care au avertizat săptămâna trecută împotriva Rusiei, care, potrivit acestora, este gata să „intre în conflict militar direct cu NATO”, o amenințare care s-ar putea concretiza înainte de 2029. Moscova are „percepția unei Europe colectiv slabe”, potrivit generalului Mandon, care observă o „dezinhibare a recursului la forță” din partea Rusiei. Cu toate acestea, „avem toate motivele să fim siguri pe noi”, a subliniat el, reamintind că, din punct de vedere economic, demografic sau industrial, europenii sunt superiori Rusiei. „Rusia nu ne poate speria dacă vrem să ne apărăm”, a afirmat el.

Creșterea bugetului militar este, așadar, pentru el „fundamentală, deja în percepții”. „Dacă rivalii noștri potențiali, adversarii noștri, percep că depunem eforturi pentru a ne apăra și că avem această determinare, atunci pot renunța. Dacă au sentimentul că nu suntem pregătiți să ne apărăm, nu văd ce i-ar putea opri”, a explicat el.

Proiectul de buget al apărării prevede creșterea acestuia la 57,1 miliarde de euro pentru 2026, adică o creștere de 13%, ducând efortul bugetar pentru armată la 2,2% din PIB, potrivit ministrului francez al Apărării, Catherine Vautrin.

Dincolo de amenințarea reprezentată de Rusia, această reînarmare este, potrivit generalului Mandon, necesară din cauza suprapunerii crizelor și amenințărilor, de la terorism la Orientul Mijlociu. Potrivit lui, „totul se crapă în bucăți”.