Sebastian Burduja: Nu voi candida. PNL are opţiuni foarte bune / Scenariul de tip apocalipsă, ca primarul să vină din partea unui partid izolaţionist

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri că nu va candida, el arătând că PNL are opţiuni foarte bune şi are încredere că pot să dea un primar liberal pentru Bucureşti, după foarte mult timp. El a mai spus că scenariul de tip apocalipsă este ca primarul să vină din partea unui partid izolaţionist, în contextul în care coaliţia guvernamentală este împărţită, transmite News.ro.

”Am spus public că nu voi candida. Cred că Partidul Naţional Liberal are opţiuni foarte bune, oamenii care au făcut performanţă în administraţia locală şi am încredere că putem să dăm un primar liberal pentru Bucureşti, după foarte, foarte mulţi ani”, a declarat Sebastian Burduja, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Liderul PNL Bucureşti a arătat, despre modalitatea prin care PNL trebuie să decidă candidatul la Primăria Capitalei, că după emiterea şi adoptarea hotărârii de guvern pentru stabilirea datei alegerilor locale, se va întruni Biroul pe Bucureşti.

”Acesta face propuneri către un organism cu o mie de membri minim, practic toţi membrii din Bucureşti şi reprezentanţii lor, şi această propunere merge apoi în Biroul Politic Naţional, care reuneşte preşedinţii tuturor filialelor, fiind vorba de o validare şi, sigur, începerea precampaniei”, a suboiniat Burduja. El a menţionat că la baza deciziei politice vor sta cercetări, vor sta analize foarte riguroase, pentru că nu este deloc o miză neînsemnată. ”E o miză care priveşte nu doar Partidul Naţional Liberal, priveşte România. Practic, Capitala dă un tonul, un trend către restul ţării, şi, în plan economic, bineînţeles, e cel mai important motor de dezvoltare, cam 40% din PIB înseamnă Bucureştiul şi zona limitrofă”, a explicat Sebastian Burduja.

Liderul PNL Bucureşti a mai arătat că a avertizat cu privire la riscurile aferente ale acestor alegeri, organizate într-un singur tur.

”Dacă coaliţia guvernamentală este împărţită şi se pare că aşa va fi, blocul izolaţionist poate să emită pretenţii să aibă un procent important şi cel mai negru scenariu, un scenariu de tip apocalipsă, ar fi ca primarul Capitalei să vină din partea unui partid izolaţionist. Asta trebuie să evităm cu orice preţ. Eu de vreo două luni de zile tot spun public că se puteau face alegeri primare deschise, cu implicarea bucureştenilor, să se fi preselectat cel mai bun candidat şi am fi avut în faţă alegeri mult mai simple pentru România care trebuie să continue drumul spre vest, spre Occident”, a menţionat Burduja.

El a adăugat că rămâne să ne punem în nădejdea la electoratul bucureştean, într-un calcul pe care electoratul îl va face, poate într-un vot util. Potrivit lui Burduja, bucureştenii sunt votanţi informaţi.

”E adevărat că mă înjoază faptul că, de exemplu, în turnul al doilea de la alegerile prezidenţiale a existat un bloc de 20 ceva spre 30%, poate peste 30% în sectorul 5, care nu au mers cu opţiunea pro-europeană. Deci acolo trebuie să avem mare grijă şi cred că, dacă e o lecţie pe care a trebuit să o învăţăm din experienţa de anul trecut, este că excesele de retorică, de scandal, conflictele în interiorul coaliţiei nu fac bine şi ele au contribuit la rezultatul alegerilor de anul trecut”, a mai spus Sebastian Burduja.