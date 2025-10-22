EXCLUSIV Dosarul de mită de la CNCIR al Ioanei Timofte, nepoata unui fost șef al SRI: Printre cei care au primit șpagă vacanțe de lux a fost Silviu Răzvan Avram, actualul președinte al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica /Avram a împrumutat PSD cu 445.000 de lei în 2020, dar figurează ”neafiliat politic”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, Silviu Răzvan Avram, se află pe lista inculpaților care ar fi primit șpagă vacanțe de lux alături de fosta șefă a Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR SA), Ioana Timofte, nepoata unui fost șef al SRI.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform unor informații din mass-media și site-ului Hidroelectrica, Avram a fost numit în funcție în mai 2025 și ar fi ”neafiliat politic”. Cu toate acestea, în 2020, numele său apare pe lista persoanelor care au împrumutat PSD cu suma de 445.000 de lei. ”Nu comentez”, a fost reacția lui Avram când a fost contactat de G4Media.ro pentru a fi întrebat de acuzații.

Alți inculpați din dosar care ar fi primit astfel de sejururi drept mită au fost un director din Ministerul Energiei și soția unui fost deputat UNPR. În prezent, dosarul se află în faza de Cameră Preliminară.

Luni, 20 octombrie, DNA a anunțat trimiterea în judecată a Ioanei Timofte pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (10 acte materiale), precum și a altor șase inculpați, angajați în cadrul CNCIR și persoane din cercul relațional al inculpatei, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare sau complicitate la luare de mită.

În rechizitoriu, procurorul de caz a arătat că ”În calitate de director general al C.N.C.I.R. S.A., inculpata Timofte Ioana ar fi încheiat contracte de formare profesională, în mod nelegal, cu două societăți comerciale, iar, în considerarea încheierii acestor contracte și a promisiunii încheierii unor contracte viitoare, conform înțelegerii prestabilite cu reprezentantul acestor societăți, ar fi pretins și respectiv, ar fi pretins și primit (pentru sine sau pentru alte persoane), în perioada 2021 – 2023, 10 (zece) sejururi în valoare totală de 586.492 lei și 39.707 euro, în Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) și Turcia (Antalya).

Inculpata ar fi creat aparența de legalitate a desfășurării unor cursuri de formare profesională în străinătate pentru angajați ai C.N.C.I.R. (sejururi organizate și plătite din bugetul C.N.C.I.R. S.A.), care erau doar trecuți pe lista de participare, prin efectuarea unor proceduri de achiziție directă nelegale, dar și prin emiterea de diplome de participare.

Activitatea infracțională descrisă ar fi fost sprijinită de ceilalți șase inculpați care ar fi beneficiat și ei de sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională.”

În ianuarie 2025, Timofte a fost trimisă în judecată și în altă speță legată de activitatea sa la CNCIR, rechizitoriul fiind întocmit de DIICOT.

Dosarul de mită a fost înregistrat ieri la Curtea de Apel București, iar în cursul zilei de astăzi pe portalul instanțelor au fost postate și numele celorlalți șase inculpați: Ciprian Bogdan Ștefan, Florina Emacu, Hristu Diana Georgeta, Iuliana Georgeta Stănescu, Radu Nicolae Chiurtu și Silviu Răzvan Avram.

Primii patru sunt angajați ai CNCIR, Chiurtu este director în Ministerul Energiei (instituție care are în subordine CNCIR) și de-a lungul timpului a ocupat mai multe funcții publice în diverse companii de stat, în timp ce Avram a fost consilier al Ioanei Timofte la aceeași companie.

Conform Monitorului Oficial, în 2020, la începutul mandatului de conducere al duo-ului Marcel Ciolacu-Sorin Grindeanu la șefia PSD, Avram, care provine din Timișoara, la fel ca Grindeanu, i-a împrumutat pe social-democrați cu suma de 445.000 de lei.

În 2023, el a devenit membru al Consiliului de Supraveghere de la Hidroelectrica și consilier la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – ANCOM. În acest an, în luna mai, Avram a preluat șefia Consiliului de Supraveghere pentru un mandat până în martie 2027.

Lider în producția de energie electrică, Hidroelectrica este una dintre cele mai valoroase companii cu capital de stat din România. În 2024, a avut o cifră de afaceri de 9,6 miliarde de lei și un profit net de 4 miliarde de lei, cu circa 3.500 de angajați.