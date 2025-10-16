DNA a citit greșit calendarul: primarul din Sinaia scapă de arestul la domiciliu

Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a scăpat de măsura arestului din cauza faptului că procurorul de caz a socotit greșit termenul la care măsura expira și trebuia cerută prelungirea.

Procurorul de caz a întârziat cu o zi depunerea cererii de prelungire a măsurii preventive, așa că tribunalul București a trebuit să respingă cererea.

Surse din DNA confirmă că eroarea aparține procurorului de caz, dar precizează că, oricum, Vlad Oprea mai putea sta în arest la domiciliu maximum o lună. Codul de procedură penală prevede că măsura arestării nu poate depăși 180 de zile, adică șase luni.

Vlad Oprea a stat inițial trei luni sub control judiciar, însă a încălcat condițiile controlului judiciar, după ce s-a întâlnit în secret de două ori cu viceprimarul, deși acest lucru îi era interzis.

Ca urmare, a fost plasat în arest pentru două luni, după care măsura a fost transformată în arest la domiciliu, unde a stat trei luni.

Perioada maximă de de șase luni de arest se calculează indiferent dacă e vorba de arest efectiv sau arest la domiciliu.

Decizia Tribunalului București poate fi contestată în 48 de ore, dar este sortită eșecului, dar fiind că eroarea aparține procurorilor DNA.

După eliberare, Vlad Oprea se va putea întoarce la Primăria Sinaia și să-și reia atribuțiile, pentru că asupra sa nu mai există o restricție de acest gen.

Vlad Oprea este urmărit penal de DNA pentru luare de mită în formă continuată, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale, trafic de influenţă în formă continuată şi fals în declaraţiile de avere, în formă continuată.

De asemenea, edilul este urmărit penal pentru abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, folosirea influenţei ori autorităţii de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, spălarea banilor şi executarea fără autorizaţie legală ori cu nerespectarea prevederilor autorizaţiilor emise a lucrărilor de construire sau de desfiinţare a unor imobile situate în oraşul Sinaia.