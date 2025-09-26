G4Media.ro
Colonelul Iulian Albăceanu a revenit la șefia Jandarmeriei Brăila, deși este inculpat…

Nicolae Iulian Albaceanu, inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila
Sursa foto: Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila

Colonelul Iulian Albăceanu a revenit la șefia Jandarmeriei Brăila, deși este inculpat într-un dosar DNA / Procurorii anticorupție au revocat controlul judiciar în cazul său / Este acuzat că s-a implicat în afaceri, deși statutul de militar îi interzice acest lucru

Articole26 Sep 0 comentarii

Colonelul Iulian Albăceanu, inculpat într-un dosar instrumentat de DNA, s-a întors la conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Brăila. Procurorii au dispus revocarea măsurii controlului judiciar, prin care i-a fost interzisă exercitarea funcției, scrie debrăila.ro.

Practic, Albăceanu a revenit la conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Brăila, dar are și calitatea de inculpat în dosarul DNA.

Ofițerul a stat departe de fotoliul de șef al Jandarmeriei mai bine de trei luni de zile, perioadă în care s-a aflat sub control judiciar.

Colonelul Albăceanu este acuzat că pe lângă activitatea din cadrul Jandarmeriei Brăila a dezvoltat o serie de afaceri, incompatibile cu poziția sa profesională. Totodată, surse G4Media spun că procurorii au găsit acasă la șeful jandarmeriei Brăila sumele de 23.000 euro, 40.000 lei și 15.000 dolari.

Colonelul Albăceanu este acuzat de „efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”.

Potrivit anchetei, colonelului Albăceanu s-ar fi implicat direct sau prin interpuși în administrarea a două societăți comerciale: High Yield Group SRL și Alba Grill Fast SRL (redenumită ulterior ROM ALBA CONSTRUCT S.R.L.). Această activitate contravine flagrant statutului său de cadru militar activ, care interzice participarea directă la administrarea unor societăți comerciale.

