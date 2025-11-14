BREAKING Ambasadorul Rusiei, convocat la Ministerul de Externe după ce o dronă rusească a violat spațiul aerian al României. MAE vorbește de posibile sancțiuni

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ambasadorul Rusiei a fost convocat vineri la Ministerul de Externe după ce o dronă rusească a violat spațiul aerian al României, potrivit unui comunicat MAE. Reprezentanții ministerului i-au prezentat diplomatului rus ”dovezi palpabile, ample și solide” ale faptului că o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc în noaptea de luni spre marți.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

MAE arată că și-a exprima ”protestul ferm” față de violarea spațiului aerian, dar nu a comunicat nici o altă măsură.

În schimb, Ministerul de Externe a enunțat posibilitatea unor ”sancțiuni” în cazul repetării acestui eveniment, fără să explice ce fel de sancțiuni are în vedere.

Comunicatul integral al MAE:

Din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi, 14 noiembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Acestuia i-au fost prezentate dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10/11 noiembrie 2025.

Fragmentele recuperate de autoritățile române de la locul prăbușirii vehiculului aerian probează indubitabil apartenența acestuia și implicarea în atacurile masive din noaptea respectivă împotriva infrastructurii civile ucrainene aflată în proximitatea frontierei cu România.

Partea română a exprimat, în cursul convocării ambasadorului Federației Ruse, protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României.

De asemenea, reprezentanții MAE au atras atenția asupra repetării acestor situații, care constituie riscuri de o deosebită gravitate pentru siguranța cetățenilor români, precum și pentru securitatea României și a regiunii. A condamnat încă o dată, în mod ferm, atacurile ilegale și iresponsabile împotriva infrastructurii civile ucrainene din proximitatea frontierei cu România și a reamintit responsabilitatea exclusivă a Federației Ruse pentru războiul de agresiune în curs împotriva Ucrainei.

Totodată, a fost menționat ca România are dreptul să ia măsurile legale necesare să își protejeze cetățenii și teritoriul inclusiv prin tot spectrul de instrumente politice, inclusiv prin sancțiuni.

În pofida acțiunii iresponsabile și ilegale a Federației Ruse, în niciun moment cetățenii României din zona survolată nu au fost în pericol direct și iminent. România și Aliații au capabilitățile și cadrul de acțiune pentru a gestiona orice situație de risc. România este în permanent contact cu Aliații săi și cu ceilalți membri UE pe aceste subiecte.