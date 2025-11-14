EXCLUSIV Cum răspund Înalta Curte și Parchetul General la o întrebare simplă: ”Dacă magistrații și-au suspendat parțial activitatea pe perioada grevei mascate, primesc parțial sau integral salariile”? – Documente

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

G4Media.ro a transmis către Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) (principalii ordonatori de credinte pentru instanțele și parchetele din țară) o întrebare simplă: ”Dacă și-au suspendat parțial activitatea pe perioada grevei mascate, primesc parțial sau integral salariile”? Raspunsul lor este că magistrații își primesc integral indemnizațiile.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aceasta chiar dacă și-au suspendat parțial activitatea de la finalul lunii august și până spre finalul lunii octombrie pe fondul reformei privind pensiile speciale.

Înalta Curte, condusă de judecătoarea Lia Savonea, nici măcar nu admite, în răspunsul transmis G4Media.ro, că judecătorii de la instanțele inferioare care au anunțat forma de protest și-ar fi suspendat activitatea, ci susține că doar au amânat procesele care nu erau urgente.

”Activitatea instanțelor s-a desfăşurat, prin soluționarea cauzelor cu caracter urgent şi redactarea hotărârilor deja pronunțate, pentru a urgenta în acest fel comunicarea lor în condițiile unui volum foarte mare de dosare.

Judecătorii au protestat, față de anumite măsuri ale autorităţilor, care, prin consecinţele lor, se răsfrâng direct asupra desfăşurării actului de justiție și, implicit, asupra drepturilor cetăţenilor.

Amânarea dosarelor s-a realizat în aplicarea hotărârilor Adunărilor Generale ale instanțelor privind formele de protest ca urmare a atacului puterii executive la adresa puterii judecătoreşti, şi nu a echivalat în niciun caz cu suspendarea activității instanțelor şi a magistraților, protestul a constat în amânarea cauzelor, iar în schimb îndeplinirea altor activități profesionale pentru reducerea decalajelor cauzate deschemele insuficiente de personal.

Prin urmare, plata drepturilor salariale este pe deplin cuvenită, derularea activității privind atribuțiile judecătorilor desfăşurându-se în continuare, pe tot parcursul perioadei la care faceți referire”, este răspunsul ÎCCJ pentru G4Media.ro

Vezi mai jos răspunsul ÎCCJ pentru G4Media.ro

Nici reprezentanții celei mai mari instanțe din țară, Tribunalul București, nu admit că judecătorii și-au suspendat parțial activitatea. Susțin, de asemenea, că magistrații doar au amânat dosarele care nu sunt urgente. În schimb, au redactat motivări și au desfășurat alte activități.

”În şedinţa din data de 26 august 2025, Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti, întrunită la convocarea Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraților şi a independenţei justiției, a hotărât, în unanimitate că, în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiției, se impune adoptarea unei forme de protest constând în amânarea tuturor cauzelor pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 27 august 2025, cu excepția cauzelor urgente stabilite expres prin aceeaşi hotărâre.

De asemenea, prin aceeaşi hotărâre s-a stabilit ca pe perioada formei de protest să se procedeze la realizarea procedurii prealabile în toate cauzele înregistrate pe rolul secțiilor Tribunalului Bucureşti, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, pronunțarea soluţiilor în dosarele încare s-a dispus amânarea pronunțării şi motivarea hotărârilor pronunțate, aflate în curs de redactare, precum şi desfăşurarea celorlalte activități conform programului normal de lucru.

Precizăm că aveți posibilitatea consultării comunicatului privind hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti din 26 august 2025 pe site-ul instanţei https://tribunalulbucuresti.ro, la secţiunea Informaţii – Anunţuri.

Aşadar, conform Hotărârii nr. 3/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti mai sus menţionate, în perioada la care faceți referire nu a existat o suspendare parțială a activității, ci o amânare a judecării tuturor cauzelor, cu excepția cauzelor urgente.

Astfel, pe toată perioada formei de protest s-au judecat categoriile de cauze urgente, expres stabilite prin hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor.

De asemenea, în toată perioada menţionată de dumneavoastră, respectiv până la suspendarea, prin Hotărârea din data de 21 octombrie 2025 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti, a măsurilor stabilite prin Hotărârea 26 august 2025, în cadrul programului normal de lucru magistrații au desfăşurat activitățile specifice exercitării funcției judiciare, printre care pronunţarea soluţiilor în dosarele în care s-a dispus amânarea pronunțării, motivarea hotărârilor judecătoreşti aflate în curs de redactare, realizarea procedurii prealabile în toate cauzele înregistrate pe rolul secţiilor Tribunalului Bucureşti.

În consecință, față de aspectele mai sus detaliate, vă informăm că nu au existat modificări ale cuantumului indemnizaţiilor salariale ale magistraţilor din cadrul Tribunalului Bucureşti în perioada vizată de dumneavoastră”, este răspunul Tribunalului București.

Vezi răspunsul Tribunalului București pentru G4media.ro

Parchetul general (PÎCCJ) precizează că ”salarizarea procurorilor s-a făcut conform dispozițiilor Legii nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare”.

Parchetul precizează că procurorii nu au stat degeaba pe perioada protestului, chiar dacă nu au lucrat în dosarele care nu erau urgente.

”Pentru a nu fi perturbată activitatea judiciară, s-a stabilit desfășurarea anumitor activități, respectiv soluționarea cauzelor cu caracter urgent (cauzele în care se impune luarea măsurilor arestării preventive sau a arestului la domiciliu, punerea în executare a mandatelor europene de arestare și a cererilor de extrădare, cauzele cu inculpați față de care au fost dispuse măsuri preventive, cauzele privind confirmarea ordinelor de protecție provizorie emise de către organele de poliție) și alte situații operative care nu suportă amânare.

Totodată, menționăm că activitatea de petiționare s-a desfășurat permanent, cetățenii având la dispoziție posibilitatea de a transmite petiții prin e-mail, fax sau prin intermediul Poștei Române sau al altor servicii de curierat”, arată PÎCCJ.

Vezi răspunsul Parchetului General pentru G4Media.ro

Ce spunea la începutul lunii octombrie premierul Ilie Bolojan despre greva mascată a magistraților

”Dacă activitatea este suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial, altfel nu cred că este în regulă”, declara prim-ministrul.

Ce spune legea

Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă spune la articolul 63 că:

”Nu pot declara grevă: procurorii, judecătorii, personalul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi al unităţilor din subordinea acestor ministere, personalul Serviciului Roman de Informaţii, al Serviciului de Informaţii Externe, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, personalul militar încadrat în Ministerul Justiţiei, precum şi cel din unităţile din subordinea acestuia”.

Ce spune Codul administrativ

Potrivit articolului 416 din ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul Administrativ,

”(1) Funcționarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condițiile legii.

(2) Funcționarii publici care se află în grevă nu beneficiază de salariu și alte drepturi salariale pe durata grevei”.

Concluzie

Doar că magistrații nu admit că au făcut grevă, nici măcar că și-au suspendat parțial activitatea, ci susțin că doar au amânat procesele și anchetele care nu erau urgente.

”S-a muncit mai mult în perioada protestului decât de obicei”, a declarat procurorul Cristian Ardelean de la Parchetul Tribunalului Bihor și de la Asociația “Mișcarea pentru apărarea statutului procurorilor” pentru G4media.ro. ”S-a motivat foarte mult la instanțe, la parchete, la fel. Grevă înseamnă sa întrerupi lucrul”, a continuat el.

Doar Curțile de Apel ar fi putut declara forma de protest a magistraților drept grevă, fie ea și mascată sau parțială, au explicat alți magistrații consultați de G4Media.ro și care au dorit să îți păstreze anonimatul.