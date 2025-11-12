G4Media.ro
Ministrul Economiei: Modul de numire a conducerii ROMARM a fost în această…

Ministrul Digitalizării, Radu Miruță
Sursa foto: USR

Ministrul Economiei: Modul de numire a conducerii ROMARM a fost în această dimineaţă trimis la Parchet iar conducerea Consilului de Administraţie, la Parchet, la DNA şi la AMPIP

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat miercuri că modul de numire a conducerii R OMARM a fost în această dimineaţă trimis la Parchet iar conducerea Consilului de Administraţie, la Parchet, la DNA şi la AMPIP, transmite News.ro.

”Modul de numire a conducerii Romarm a fos t în această dimineaţă trimis la Parchet, cât şi conducerea Consilului de Administraţie, la Parchet, la DNA şi la AMPIP. Aşteptarea este ca aceste lucruri să fie clarificate de DNA şi de AMPIP în cel mai rapid mod cu putinţă. Fac un apel prin care rog şi conducerea AMPIP şi conducerea DNA să înţeleagă că este un moment în care România are nevoie, având în vedere acest mecanism SAFE, să cureţe extraordinar de mult, maxim, modul în care companiile care desfăşoară aceste contracte se va desfăşura în continuare. Avem nevoie de o conducere igienică, de o conducere transparentă, de o conducere care să ducă mai departe contractele pe care eu, ca Ministru al Economiei, Cugir-ul şi cu implicarea prim-ministrului României, cu implicarea preşedintelui României ajung cu adevărat să se desfăşoare”, a anunţat ministrul Economiei.

  1. Tâlharii care jefuiesc averea publică nu pot fi deranjați nici măcar atunci când afectează securitatea națională. Ăștia n-au scupule. N-au țară, n-au mamă, n-au tată.

    Probabil că cercetările se vor prelungi până când faptele se vor prescrie. Iar Miruță, pentru curajul său, va fi exclus din guvern, foarte probabil, împreună cu partidul USR din care face parte, așa cum au mai fost excluși când au îndrăznit să facă reforme.

