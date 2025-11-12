Ministrul Economiei: Modul de numire a conducerii ROMARM a fost în această dimineaţă trimis la Parchet iar conducerea Consilului de Administraţie, la Parchet, la DNA şi la AMPIP

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat miercuri că modul de numire a conducerii R OMARM a fost în această dimineaţă trimis la Parchet iar conducerea Consilului de Administraţie, la Parchet, la DNA şi la AMPIP, transmite News.ro.

”Modul de numire a conducerii Romarm a fos t în această dimineaţă trimis la Parchet, cât şi conducerea Consilului de Administraţie, la Parchet, la DNA şi la AMPIP. Aşteptarea este ca aceste lucruri să fie clarificate de DNA şi de AMPIP în cel mai rapid mod cu putinţă. Fac un apel prin care rog şi conducerea AMPIP şi conducerea DNA să înţeleagă că este un moment în care România are nevoie, având în vedere acest mecanism SAFE, să cureţe extraordinar de mult, maxim, modul în care companiile care desfăşoară aceste contracte se va desfăşura în continuare. Avem nevoie de o conducere igienică, de o conducere transparentă, de o conducere care să ducă mai departe contractele pe care eu, ca Ministru al Economiei, Cugir-ul şi cu implicarea prim-ministrului României, cu implicarea preşedintelui României ajung cu adevărat să se desfăşoare”, a anunţat ministrul Economiei.