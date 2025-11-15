G4Media.ro
Dennis Man și Ianis Hagi / Sursa foto: kolbert-press/Marc Marasescu / imago sportfotodienst / Profimedia

Echipa națională de fotbal a României a ajuns la momentul adevărului în campania de calificare la CM din 2026. Tricolorii dau peste Bosnia, la Zenica, într-un meci în care singura variantă de luat în calcul este victoria. Duelul decisiv va fi LiveText pe G4Media.ro și în direct pe Prima TV.

  • Bosnia-Herțegovina – România / sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:45, Stadion Bilino Polje (Zenica) / LiveText pe G4Media.ro
  • România – San Marino / marți, 18 noiembrie, ora 21:45, Stadion Ilie Oană (Ploiești) / LiveText pe G4Media.ro.

După victoria cu Austria din prelungiri (1-0) și remiza neașteptată a Bosniei în Cipru (scor 2-2), lucrurile au devenit clare pentru echipa pregătită de Mircea Lucescu: are nevoie de două victorii pentru a spera la locul doi, de baraj.

Există și o variantă care ține mai degrabă de SF prin care România poate chiar câștiga grupa preliminară.

Grupa H, clasament după victoria cu Austria

  • 1 Austria 15 puncte / 6 meciuri
  • 2 Bosnia și Herțegovina 13 / 6 meciuri
  • 3 România 10 / 6 meciuri
  • 4 Cipru 8 / 7 meciuri
  • 5 San Marino 0 / 7 meciuri.

Calculele calificării

Din punct de vedere matematic, România mai poate spera chiar și la primul loc, însă varianta este una extrem de greu de realizat.

Tricolorii trebuie să învingă în ambele meciuri rămase (cu Bosnia și San Marino), iar austriecii să piardă atât cu Bosnia, cât și cu Cipru. În această variantă, diferența dintre România și Bosnia s-ar face la golaveraj.

Să revenim însă la lucrurile palpabile: România trebuie să câștige cu Bosnia și San Marino, iar Bosnia să nu treacă de Austria în ultima etapă pentru a încheia pe locul al doilea și pentru a ajunge la baraj.

Au rămas de disputat

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria
21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
21:45 – ROMÂNIA – San Marino.

De știut

  • Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Miza locului 2 în grupă pentru România

Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 și prin traseul Ligii Națiunilor, în urma performanțelor de anul trecut, dar asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie și ar juca semifinala barajului, într-o singură manșă, în deplasare.

Barajul e compus din semifinală și finală, meciuri într-o singură manșă.

Dacă tricolorii termină pe locul 2 în grupă, toate locurile secunde din grupele preliminare CM 2026 vor fi ierarhizate pe baza clasamentului FIFA din noiembrie, astfel că primele 8 locuri secunde pe baza acestei ierarhii vor fi cap de serie, jucând semifinala barajului acasă. Și împotriva unui adversar, teoretic, mai lejer.

Lotul convocat pentru cele două jocuri este format din 13 jucători din străinătate și alți 13 fotbaliști care evoluează în prima ligă din România:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

