România, meci decisiv în Bosnia: Program tv și calculele calificării

Echipa națională de fotbal a României a ajuns la momentul adevărului în campania de calificare la CM din 2026. Tricolorii dau peste Bosnia, la Zenica, într-un meci în care singura variantă de luat în calcul este victoria. Duelul decisiv va fi LiveText pe G4Media.ro și în direct pe Prima TV.

Bosnia-Herțegovina – România / sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:45, Stadion Bilino Polje (Zenica) / LiveText pe G4Media.ro

/ sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:45, Stadion Bilino Polje (Zenica) / LiveText pe G4Media.ro România – San Marino / marți, 18 noiembrie, ora 21:45, Stadion Ilie Oană (Ploiești) / LiveText pe G4Media.ro.

După victoria cu Austria din prelungiri (1-0) și remiza neașteptată a Bosniei în Cipru (scor 2-2), lucrurile au devenit clare pentru echipa pregătită de Mircea Lucescu: are nevoie de două victorii pentru a spera la locul doi, de baraj.

Există și o variantă care ține mai degrabă de SF prin care România poate chiar câștiga grupa preliminară.

Grupa H, clasament după victoria cu Austria

1 Austria 15 puncte / 6 meciuri

2 Bosnia și Herțegovina 13 / 6 meciuri

3 România 10 / 6 meciuri

4 Cipru 8 / 7 meciuri

5 San Marino 0 / 7 meciuri.

Calculele calificării

Din punct de vedere matematic, România mai poate spera chiar și la primul loc, însă varianta este una extrem de greu de realizat.

Tricolorii trebuie să învingă în ambele meciuri rămase (cu Bosnia și San Marino), iar austriecii să piardă atât cu Bosnia, cât și cu Cipru. În această variantă, diferența dintre România și Bosnia s-ar face la golaveraj.

Să revenim însă la lucrurile palpabile: România trebuie să câștige cu Bosnia și San Marino, iar Bosnia să nu treacă de Austria în ultima etapă pentru a încheia pe locul al doilea și pentru a ajunge la baraj.

Au rămas de disputat

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino.

De știut

Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Miza locului 2 în grupă pentru România

Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 și prin traseul Ligii Națiunilor, în urma performanțelor de anul trecut, dar asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie și ar juca semifinala barajului, într-o singură manșă, în deplasare.

Barajul e compus din semifinală și finală, meciuri într-o singură manșă.