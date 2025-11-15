G4Media.ro
scadere trafic - editori-site uri
Sursa foto: Pexels

Google trebuie să plătească platformei germane de comparare a preţurilor Idealo despăgubiri de 465 milioane de euro, decide un tribunal din Berlin

Google trebuie să plătească aproximativ 465 de milioane de euro platformei germane de comparare a preţurilor Idealo, pentru abuz de poziţie dominantă, potrivit unei decizii a unui tribunal din Berlin, citată de agenția de știri Reuters, informație preluată de News.ro.

Instanţa a constatat că Google şi-a abuzat poziţia dominantă pe piaţă în două hotărâri separate şi a ordonat companiei americane să achite despăgubiri.
Ambele decizii pot fi contestate, a declarat un purtător de cuvânt al tribunalului pentru Reuters. Pe lângă Idealo, compania care operează un alt comparator german, Producto, va primi 107 milioane de euro.

În urma hotărârii, Idealo, subsidiară a grupului media Axel Springer, a transmis că va continua acţiunile în justiţie împotriva Google.
”Vom continua să luptăm, pentru că abuzul de piaţă trebuie să aib ă consecinţe şi nu trebuie să devină un model de business profitabil, în ciuda amenzilor şi despăgubirilor”, a declarat cofondatorul Idealo, Albrecht von Sonntag.

Idealo solicitase iniţial 3,3 miliarde de euro, inclusiv dobânzi, acuzând Google că şi-a abuzat poziţia pe piaţa comparaţiilor de preţuri între 2008 şi 2023.

Google respinge ferm decizia şi va face apel, a transmis un purtător de cuvânt al companiei. Google a afirmat că a implementat modificări în 2017 pentru a se asigura că serviciile concurente de comparare a preţurilor au aceleaşi oportunităţi ca Google Shopping de a afişa reclame în pagina de rezultate.

”Modificările făcute în 2017 s-au dovedit eficiente fără intervenţia Comisiei Europene. Numărul site-urilor de comparaţii de preţuri din Europa care folosesc Shopping Unit a crescut de la 7 la 1.550”, a spus purtătorul de cuvânt.


