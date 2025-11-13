Şefa guvernului japonez susține că doarme „două ore” pe noapte pentru că somnul nu îi face bine la ten

Noua şefă a guvernului japonez, Sanae Takaichi, a afirmat joi că doarme doar două ore pe noapte, o declaraţie urmată de un val de critici care o acuză că încurajează munca în exces într-o ţară unde echilibrul între muncă şi viaţa personală rămâne un subiect de preocupare, transmite agenția de știri AFP.

‘Dorm în jur de două ore, patru ore cel mult. A m impresia că nu îmi face bine la ten’, a declarat Sanae Takaichi în faţa unei comisii legislative, unde a fost întrebată despre durata zilelor de lucru, cunoscute ca foarte lungi în Japonia, transmite Agerpres.

Guvernul condus de Takaichi – 64 de ani, prima femeie în funcţia de prim-ministru – poartă discuţii cu privire la o posibilă mărire a numărului de ore suplimentare, prezentată ca strategie de stimulare a creşteri i economice.

‘Dacă putem să creăm condiţiile unei situaţii în care oamenii pot găsi un echilibru corespunzător dorinţelor lor între îngrijirea copiilor, responsabilităţile familiale, şi în acelaşi timp să lucreze şi să profite de timpul lor liber, ar fi ideal’, a declarat Sanae Takaichi.

Ea a apărat discuţia despre orele suplimentare spunând că salariaţii şi angajatorii au nevoi variate, unii luându-şi două locuri de muncă pentru a le face faţă, în timp ce companiile impun limite stricte acestor ore.

Şefa guvernului a insistat pe faptul că orice modificare ar garanta protejarea sănătăţii lucrătorilor.

După ce a fost aleasă la conducerea Partidului Liberal-Democrat la începutul lui octombrie, Sanae Takaichi a anunţat că vrea ‘să uite pentru sine termenul de echilibru muncă-viaţă personală’. ‘Voi munci, munci, munci, munci şi munci şi mai mult’, a dat ea asigurări.

Takaichi a atras deja atenţia observatorilor săptămâna trecută cu faptul că a programat o reuniune cu colaboratorii la ora 3.00 a dimineţii pentru a pregăti sesiunea parlamentară .

Echilibrul dintre timpul de lucru şi viaţa personală rămâne un subiect de prim-plan în Japonia, unde numeroşi lucrători se confruntă cu niveluri foarte ridicate de stres.

În unele cazuri, munca în exces a dus chiar la decese, un fenomen pe care japonezii îl numesc ‘karoshi’.