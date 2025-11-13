SURSE Manelistul Dani Mocanu și fratele acestuia, plasați în arest la domiciliu la casa tatălui lor din Italia, a decis Curtea de Apel din Napoli

Manelistul Dani Mocanu și fratele acestuia, Ionuț Nando Mocanu, au fost plasați în arest la domiciliu, la locuința tatălui lor din Casola di Napoli, a decis, joi, Curtea de Apel din Napoli, potrivit surselor G4Media.

Manelistul Dani Mocanu și fratele lui au fost arestați, luni. Cei doi au fost prinși în localitatea Casola di Napoli, din zona metropolitană a orașului italian.

În 6 noiembrie, manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. Mocanu a fost condamnat și la 6 ani și 5 luni la de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional, dar a scăpat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția.

Dani Mocanu a fost trimis în judecată în 2022 pentru tentativă de omor după o bătaie la o benzinărie din Pitești.

Manelistul Dani Mocanu a fost dat în urmărire generală după ce nu a fost găsit la domiciliu de către poliţişti. Poliţiştii l-au dat în urmărire şi pe fratele său, Ionuţ Nando Mocanu, condamnat la şapte ani de închisoare cu executare în acelaşi dosar.