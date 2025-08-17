VIDEO Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat în baza deciziei CCR privind prescripția / În primă instanță, manelistul fusese condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare

Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția, conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor. În primă instanță, manelistul anchetat de DIICOT fusese condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare de judecătorii Tribunalului Dâmbovița.

Mocanu scăpase în ianuarie de acuzația de constituire de grup infracțional, iar prin decizia din 12 august a Curții de Apel Ploiești, Mocanu a scăpat și de acuzațiile de proxenetism și spălare de bani pentru că faptele s-au descris.

Manelistul a anunțat decizia în timpul unui concert: ”Am o veste bună pentru voi, Dumnezeu m-a ajutat și-am scăpat de-acest mandat!”, le-a spus Mocanu fanilor săi.

În aprilie 2022, judecătorii Curţii de Apel Piteşti l-au condamnat definitiv pe Dani Mocanu la o amendă penală de 15.000 lei pentru incitare la ură sau discriminare după ce în 2019 acesta a postat pe YouTube un videoclip în care incita la ură împotriva femeilor.

În 2022, manelistul Dani Mocanu a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor după o bătaie la o benzinărie din Pitești.

