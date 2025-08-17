G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani…

Dani Mocanu leu
sursa foto: Captură video

VIDEO Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat în baza deciziei CCR privind prescripția / În primă instanță, manelistul fusese condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare

Anchete17 Aug • 1.300 vizualizări 5 comentarii

Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția, conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor. În primă instanță, manelistul anchetat de DIICOT fusese condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare de judecătorii Tribunalului Dâmbovița. 

Mocanu scăpase în ianuarie de acuzația de constituire de grup infracțional, iar prin decizia din 12 august a Curții de Apel Ploiești, Mocanu a scăpat și de acuzațiile de proxenetism și spălare de bani pentru că faptele s-au descris.

Manelistul a anunțat decizia în timpul unui concert: ”Am o veste bună pentru voi, Dumnezeu m-a ajutat și-am scăpat de-acest mandat!”, le-a spus Mocanu fanilor săi.

În aprilie 2022, judecătorii Curţii de Apel Piteşti l-au condamnat definitiv pe Dani Mocanu la o amendă penală de 15.000 lei pentru incitare la ură sau discriminare după ce în 2019 acesta a postat pe YouTube un videoclip în care incita la ură împotriva femeilor.

În 2022, manelistul Dani Mocanu a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor după o bătaie la o benzinărie din Pitești.

știre în curs de actualizare

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

BREAKING Procurorii care anchetează incendiul de la depozitul de muniție al UM Cugir spun că nu există indicii cu privire la existența unui sabotaj / În hala care a luat foc erau sute de mii de cartușe

Anchete13 Aug • 5.219 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Incendiu într-o hală cu muniție la Uzina de armament Cugir. Au fost distruse sute de mii de cartușe, posibilă pagubă de 5 milioane de euro

Anchete2 Aug • 2.128 vizualizări
1 comentariu

VIDEO Călin Georgescu, la inundații înconjurat de bodyguarzi și interlopi din mafia lemnului. Echipa i-a pus la boxe marșul prezidențial, în sat au fost trase clopotele / Mulțumiri pentru Realitatea TV și România TV / Mai mulți localnici l-au criticat pentru operațiunea de imagine

Anchete1 Aug 2025 • 63.855 vizualizări
50 comentarii

5 comentarii

  1. CCR-ul prescrie fapta înaintea de a se întâmpla, ca să nu uite. Infractorii !

  2. Cum se pot prescrie asemenea fapte ? Este de ne conceput !

  3. aparent in Romania poti face ORICE; atata timp cat ai banii si relatiile potrivite nu ti se intampla nimic, scapi de price condamnare

  4. Voi realizati cat e spaga in dosare ca asta? Normal ca ai nevoie de pensie speciala dupa un asemenea stres…

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.