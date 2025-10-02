G4Media.ro
VIDEO Cum a ajuns Brașov Running Festival în elita mondială a curselor…

Brașov Running Festival

VIDEO Cum a ajuns Brașov Running Festival în elita mondială a curselor de șosea

Fondat în pandemie din dorința de a inspira oamenii să revină la un stil de viață activ, Brașov Running Festival a ajuns astăzi la ediția a cincea și este printre cele mai importante curse de șosea din lume. Daniel Santa, omul din spatele proiectului, vorbește pentru G4Media.ro despre provocări, ambiții și visul de a duce energia de la Brașov în alte orașe din țară.

Elita mondială pe șosea vine la tRUNsylvania International 10K, proba vedetă de la Brașov Running Festival

 

  • Festivalul reunește din nou alergători profesioniști, de elită și amatori, în weekendul 4-5 octombrie, la Brașov, în cartierul Coresi;
  • Joyciline Jepkosgei din Kenya este marea vedetă a competiției;
  • Paul Tergat, legenda alergării și fostul deținător al recordurilor mondiale, a fost desemnat ambasador internațional oficial al evenimentului și vine la Brașov;
  • Peste 60 de atleți internaționali, din peste 15 țări, fac parte din cel mai mare pluton de elită din istoria competiției;
  • tRUNsylvania International 10K este prima competiție de atletism din S-E Europei, din istorie, care a reușit să pătrundă în Top 10 Competiții pe șosea din lume;

