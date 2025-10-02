VIDEO Cum a ajuns Brașov Running Festival în elita mondială a curselor de șosea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fondat în pandemie din dorința de a inspira oamenii să revină la un stil de viață activ, Brașov Running Festival a ajuns astăzi la ediția a cincea și este printre cele mai importante curse de șosea din lume. Daniel Santa, omul din spatele proiectului, vorbește pentru G4Media.ro despre provocări, ambiții și visul de a duce energia de la Brașov în alte orașe din țară.

Elita mondială pe șosea vine la tRUNsylvania International 10K, proba vedetă de la Brașov Running Festival

Festivalul reunește din nou alergători profesioniști, de elită și amatori, în weekendul 4-5 octombrie, la Brașov, în cartierul Coresi;

Joyciline Jepkosgei din Kenya este marea vedetă a competiției;

Paul Tergat, legenda alergării și fostul deținător al recordurilor mondiale, a fost desemnat ambasador internațional oficial al evenimentului și vine la Brașov;

Peste 60 de atleți internaționali, din peste 15 țări, fac parte din cel mai mare pluton de elită din istoria competiției;