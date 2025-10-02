Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare în urma blocajului bugetar din SUA / Personalul militar îşi va continua activitatea
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar îşi va continua activitatea în mod normal, a anunţat joi această bază într-o postare pe Facebook, transmite Agerpres.
„Cele mai recente alocări bugetare pentru Departamentul de Război au expirat pe 30 septembrie 2025, la ora 23:59 EDT. Personalul militar îşi va îndeplini în continuare atribuţiile în mod normal, fără plată, până când o soluţionare sau alocări bugetare vor fi aprobate de Congres şi promulgate prin lege”, se arată în mesajul publicat.
Baza de la Deveselu este prima unitate din Europa unde a fost amplasat sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, care este o versiune terestră a sistemului radar ce echipează navele flotei militare americane începând din anul 2004.
Unitatea din România este echipată cu 24 de interceptoare Standard Missile 3 (SM-3) şi oferă sprijin sistemului general de apărare al NATO împotriva rachetelor balistice (BMD).
