Grindeanu: Pachetul 3 de reformă nu poate să existe fără propuneri de relansare economică. Încă așteptăm să vină cu propuneri și PNL și USR, că nu suntem noi, de la PSD, deţinătorii adevărului

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că viitorul pachet de măsuri pentru reformă, aflat în discuţiile coaliţiei de guvernare, nu poate să existe fără relansare economică, subliniind că pe lângă propunerile pe care le-au lansat în acest sens social-democraţii, aceştia aşteaptă şi din partea PNL şi USR să vină cu astfel de măsuri, transmite Agerpres.

„În acest moment suntem într-o situaţie în care vorbim doar de tăieri, doar de reduceri, de lucruri care par să nu aibă efecte în economie, aşa cum s-au gândit iniţial. Şi de aceea, PSD a venit cu această propunere să avem un pachet de relansare economică, fiindcă, da, riscăm să intrăm într-o zonă de recesiune economică şi asta nu cred că-şi doreşte nimeni, fie că e la putere, fie că e în opoziţie. De aceea, noi am venit cu un pachet de propuneri pe care l-am dat în urmă cu vreo lună şi jumătate partenerilor de coaliţie”, a afirmat Sorin Grindeanu, miercuri, într-un interviu acordat site-ului „ştirileprotv.ro”.

A adăugat că PSD încă aşteaptă şi din partea partenerilor de coaliţie să vină cu propuneri de relansare economică.

„Am aşteptat din partea lor să vină şi dânşii cu propuneri, încă aşteptăm. Să vină şi PNL-ul, să vină şi USR-ul cu propuneri, că nu suntem noi, la PSD, deţinătorii adevărului, să îmbunătăţească acel pachet şi să venim, da, cu măsuri pe care, da, cred că le aşteaptă românii, le aşteaptă economia, astfel încât să depăşim această perioadă. Am spus şi la congres, am spus şi în coaliţie: ceea ce ne dorim noi este ca pachetul 3 să includă în mod obligatoriu şi aceste măsuri”, a mai declarat Grindeanu.

El a punctat că aceasta este o condiţie a social-democraţilor în privinţa pachetului nr. 3 de măsuri pentru susţinerea pe care PSD o acordă actualului guvern.

„Nu, actualului pachet sau viitorului pachet prin care Guvernul vine să-şi angajeze răspunderea în Parlament. Am spus că dacă se mai doreşte să se vină cu un pachet în Parlament, adică pachetul 3, că am avut două până acum, în acest pachet trebuie să existe şi o parte, dincolo de administraţia locală… Eu cred că va fi, pentru că altfel nu poate să existe un pachet 3”, a subliniat Grindeanu.