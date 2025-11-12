O broşă abandonată de Napoleon în timpul fugii sale de la Waterloo, vândută cu 3,7 milioane de euro la Geneva

O broşă împodobită cu diamante, care i-a aparţinut lui Napoleon Bonaparte şi a fost recuperată de armata prusacă la Waterloo, a fost vândută miercuri la preţul record de 3,79 milioane de euro la Geneva, a anunţat casa de licitaţii Sotheby’s, informează AFP, citată de Agerpres.

Preţul de vânzare al acestei bijuterii istorice, una dintre piesele-vedetă ale acestei „săptămâni a luxului” pe malurile lacului Léman, a depăşit cu mult aşteptările Sotheby’s, care o estimase la o valoare cuprinsă între 130.000 şi 220.000 de euro.

Broşa făcea parte din bunurile personale pe care împăratul a fost nevoit să le abandoneze în timpul fugii sale de la Waterloo (în actuala Belgie) în faţa soldaţilor britanici şi prusaci, la finalul celebrei bătălii care i-a pecetluit căderea.

Bijuteria circulară, cu diametrul de circa 45 mm, are în centru un mare diamant oval de 13,04 carate, înconjurat de aproape o sută de diamante vechi, de forme şi dimensiuni variate, dispuse pe două rânduri concentrice.

Această piesă unică a fost creată pentru Napoleon în jurul anului 1810, „probabil pentru a-i împodobi bicornul în ocazii speciale”, a precizat casa de licitaţii. A fost apoi oferită, împreună cu alte obiecte, regelui Prusiei Frederick William al III-lea, ca trofeu de război, la 21 iunie 1815, la doar trei zile după bătălia de la Waterloo.