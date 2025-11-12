G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O broşă abandonată de Napoleon în timpul fugii sale de la Waterloo,…

Sotheby's-napoleon-brosa-diamant
sursa foto: Martial Trezzini / AP / Profimedia

O broşă abandonată de Napoleon în timpul fugii sale de la Waterloo, vândută cu 3,7 milioane de euro la Geneva

Articole12 Noi • 1 vizualizări 0 comentarii

O broşă împodobită cu diamante, care i-a aparţinut lui Napoleon Bonaparte şi a fost recuperată de armata prusacă la Waterloo, a fost vândută miercuri la preţul record de 3,79 milioane de euro la Geneva, a anunţat casa de licitaţii Sotheby’s, informează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Preţul de vânzare al acestei bijuterii istorice, una dintre piesele-vedetă ale acestei „săptămâni a luxului” pe malurile lacului Léman, a depăşit cu mult aşteptările Sotheby’s, care o estimase la o valoare cuprinsă între 130.000 şi 220.000 de euro.

Broşa făcea parte din bunurile personale pe care împăratul a fost nevoit să le abandoneze în timpul fugii sale de la Waterloo (în actuala Belgie) în faţa soldaţilor britanici şi prusaci, la finalul celebrei bătălii care i-a pecetluit căderea.

Bijuteria circulară, cu diametrul de circa 45 mm, are în centru un mare diamant oval de 13,04 carate, înconjurat de aproape o sută de diamante vechi, de forme şi dimensiuni variate, dispuse pe două rânduri concentrice.

Această piesă unică a fost creată pentru Napoleon în jurul anului 1810, „probabil pentru a-i împodobi bicornul în ocazii speciale”, a precizat casa de licitaţii. A fost apoi oferită, împreună cu alte obiecte, regelui Prusiei Frederick William al III-lea, ca trofeu de război, la 21 iunie 1815, la doar trei zile după bătălia de la Waterloo.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Macron, comparat de Putin cu Napoleon, îl cataloghează pe liderul de la Kremlin drept un ”imperialist revizionist”

Articole7 Mar 2025
0 comentarii
palarie Napoleon Bonaparte
sursa foto: Captura video

O pălărie a lui Napoleon Bonaparte a fost vândută la o licitație cu 1,932 milioane de euro

Articole19 Noi 2023
0 comentarii
Sursa Foto: Screenrent.com

Film pregătit de regizorul Ridley Scott: Joaquin Phoenix îl va interpreta pe Napoleon Bonaparte în ”Kitbag”/ Un portret al ambiției militare și al iubirii pentru Josephine

Articole16 Oct 2020
3 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.