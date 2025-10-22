G4Media.ro
Germania va plăti salariile celor 11.000 de angajați de la bazele americane…

Germania va plăti salariile celor 11.000 de angajați de la bazele americane de pe teritoriul său afectaţi de blocajul bugetar din SUA

Germania va plăti salariile pe octombrie pentru circa 11.000 de angajaţi de la bazele militare americane de pe teritoriul său, a comunicat miercuri Ministerul de Finanţe de la Berlin, conform agenției de știri AFP, citate de Agerpres.

„Guvernul federal va angaja o cheltuială excepţională pentru a garanta că salariile pe octombrie sunt achitate la timp”, a spus un purtător de cuvânt al instituţiei, care a precizat că sumele vor fi ulterior rambursate de Statele Unite.

Sindicatul german Verdi din sectorul serviciilor a cerut marţi guvernului să asigure plata salariilor angajaţilor respectivi în ciuda blocajului bugetar din SUA, apreciind că ar fi vorba de circa 12.000 de lucrători în bazele americane.

De la 1 octombrie, o parte a administraţiei federale a Statelor Unite este afectată de aşa-numitul „shutdown”: Congresul nu a aprobat încă angajarea creditelor necesare pentru cheltuielile curente. Sute de mii de funcţionari au fost trimişi din această cauză în şomaj tehnic.

Efectul se resimte şi în Germania, unde americanii ar putea să nu vireze la timp banii pentru salariaţii bazelor de la Ramstein şi Kaiserslautern din landul Renania-Palatinat, Oberpfalz din Bavaria, Wiesbaden din Hesse şi Stuttgart din Baden-Wurtemberg – toate în sudul ţării.

În trecut, în situaţii de blocaj bugetar în SUA, personalul local din Germania era plătit conform contractului colectiv pentru forţele armate americane staţionate în această ţară şi nu era afectat, a arătat Ministerul de Finanţe german.

Angajaţii civili asigură în bazele militare americane servicii de logistică, alimentaţie, asistenţă medicală, securitate şi stingerea incendiilor.


