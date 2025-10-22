Premierul Robert Fico afirmă că Slovacia va susţine probabil noul pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei, dacă cererile sale vor fi îndeplinite

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul slovac Robert Fico, a cărui ţară s-a opus celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a declarat miercuri că Bratislava va sprijini măsurile dacă cererile sale sunt îndeplinite în timpul unui summit al liderilor blocului comunitar din această săptămână, relatează agenția de știri Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Liderii UE se întâlnesc joi pentru a discuta despre războiul din Ucraina şi apărarea europeană, transmite Agerpres.

Slovacia s-a opus semnării celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni al blocului comunitar împotriva Rusiei şi a cerut propuneri pentru a aborda impactul negativ al obiectivelor climatice asupra producătorilor auto şi modalităţi de a combate preţurile ridicate la energie în blocul comunitar.

Miercuri, Fico a declarat în faţa unei comisii parlamentare că se va întâlni cu cancelarul german Friedrich Merz înainte de summit pentru a discuta despre energie şi sectorul auto.

„Aşadar, dacă vom vedea concluziile pe care le-am cerut, le voi analiza din nou în această seară şi probabil îi voi spune cancelarului Merz că suntem de acord cu cel de-al 19-lea pachet”, a spus Fico, care a adăugat că unele cereri au fost deja incluse în concluziile summitului.

Slovacia a amânat adoptarea unui pachet anterior de sancţiuni din cauza cerinţelor legate de un plan separat al UE de eliminare treptată a importurilor de energie din Rusia, care necesită aprobarea majorităţii, spre deosebire de sancţiunile care necesită unanimitate în rândul membrilor UE. Cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni include o serie de măsuri energetice şi financiare. Slovacia a stabilit condiţiile pentru a sprijini pachetul în urmă cu o lună.

Fico a criticat sancţiunile, spunând că acestea afectează Europa mai mult decât Rusia.

El a rupt rândurile cu aliaţii europeni din cauza poziţiei sale pro-Moscova şi s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin de trei ori de anul trecut. Slovacia continuă importurile de energie din Rusia şi afirmă că alternativele ar fi o lovitură financiară.