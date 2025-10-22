G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Premierul Robert Fico afirmă că Slovacia va susţine probabil noul pachet de…

Sursa foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Premierul Robert Fico afirmă că Slovacia va susţine probabil noul pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei, dacă cererile sale vor fi îndeplinite

Articole22 Oct 0 comentarii

Premierul slovac Robert Fico, a cărui ţară s-a opus celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a declarat miercuri că Bratislava va sprijini măsurile dacă cererile sale sunt îndeplinite în timpul unui summit al liderilor blocului comunitar din această săptămână, relatează agenția de știri Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Liderii UE se întâlnesc joi pentru a discuta despre războiul din Ucraina şi apărarea europeană, transmite Agerpres.

Slovacia s-a opus semnării celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni al blocului comunitar împotriva Rusiei şi a cerut propuneri pentru a aborda impactul negativ al obiectivelor climatice asupra producătorilor auto şi modalităţi de a combate preţurile ridicate la energie în blocul comunitar.

Miercuri, Fico a declarat în faţa unei comisii parlamentare că se va întâlni cu cancelarul german Friedrich Merz înainte de summit pentru a discuta despre energie şi sectorul auto.

„Aşadar, dacă vom vedea concluziile pe care le-am cerut, le voi analiza din nou în această seară şi probabil îi voi spune cancelarului Merz că suntem de acord cu cel de-al 19-lea pachet”, a spus Fico, care a adăugat că unele cereri au fost deja incluse în concluziile summitului.

Slovacia a amânat adoptarea unui pachet anterior de sancţiuni din cauza cerinţelor legate de un plan separat al UE de eliminare treptată a importurilor de energie din Rusia, care necesită aprobarea majorităţii, spre deosebire de sancţiunile care necesită unanimitate în rândul membrilor UE. Cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni include o serie de măsuri energetice şi financiare. Slovacia a stabilit condiţiile pentru a sprijini pachetul în urmă cu o lună.

Fico a criticat sancţiunile, spunând că acestea afectează Europa mai mult decât Rusia.

El a rupt rândurile cu aliaţii europeni din cauza poziţiei sale pro-Moscova şi s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin de trei ori de anul trecut. Slovacia continuă importurile de energie din Rusia şi afirmă că alternativele ar fi o lovitură financiară.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu şeful Cancelariei preşedintelui Republicii Coreea / Discuţiile au vizat posibile colaborări, atât în domeniul apărării, cât şi în alte sectoare economice şi tehnologice

Articole21 Oct • 125 vizualizări
0 comentarii

Ilie Bolojan: Nu este altă posibilitate pentru pachetul din administraţia locală decât asumarea de răspundere / Este scris, este pregătit, include câteva măsuri foarte importante / În primul rând, întăreşte autoritatea primarilor de a-şi face datoria

Articole17 Oct • 33.825 vizualizări
0 comentarii

Numerele private ale prim-ministrului australian şi ale lui Donald Trump Jr. au fost publicate pe un site web american / Nu se știe deocamdată cum au fost obținute informațiile

Articole14 Oct • 150 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.