AFD vrea ca Trump să devină cetăţean de onoare al unui district din sud-vestul Germaniei
Partidul de extremă dreapta Alternativă pentru Germania (AfD) a propus ca preşedintele american Donald Trump să fie numit cetăţean de onoare al districtului Bad Dürkheim din sud-vestul Germaniei, relatează luni dpa.
Familia lui Trump îşi are rădăcinile în Kallstadt, un mic sat viticol de pe Drumul Vinului din Renania-Palatinat, care face parte din districtul Bad Dürkheim. Bunicii săi au emigrat de acolo la New York la sfârşitul secolului al XIX-lea.
„Motivul iniţiativei noastre în consiliul districtual este că Donald Trump a adus pace în conflictul Israel-Gaza şi a asigurat eliberarea ostaticilor israelieni şi a celor opt ostatici germani”, a explicat pentru dpa liderul grupului local AfD, Thomas Stephan, menţionând rădăcinile ancestrale ale lui Trump în regiune.
Districtul a confirmat că grupul AfD a depus o astfel de moţiune, consiliul local urmând să o discute şi să decidă asupra acesteia în cadrul şedinţei sale din 29 octombrie.
Administratorul districtului, Hans-Ulrich Ihlenfeld, a spus că nu vrea să comenteze dinainte decizia consiliului, dar a adăugat că nu îşi poate imagina ca propunerea AfD să obţină o majoritate.
„Indiferent dacă cineva şi-ar dori ca Donald Trump să fie cetăţean de onoare, chestiunea cetăţeniei de onoare şi posibilele criterii pentru acordarea ei trebuie discutate temeinic în comisiile districtuale”, a subliniat Ihlenfeld, politician conservator.
