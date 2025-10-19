G4Media.ro
Trump le răspunde celor șapte milioane de protestatari din 2.500 de orașe…

Donald Trump summitul NATO
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Trump le răspunde celor șapte milioane de protestatari din 2.500 de orașe americane care îl acuză de autoritarism cu videoclipuri sarcastice generate de Inteligenţa Artificială

 Preşedintele republican al SUA, Donald Trump, a distribuit duminică videoclipuri generate de Inteligenţa Artificială în care el se autoproclamă rege, ca răspuns la protestele masive pe care adversarii săi simpatizaţi ai opoziţiei democrate care-l acuză de autoritarism le-au desfăşurat sâmbătă sub sloganul „Fără Regi”, relatează agenţia de știri EFE.

În primul dintre aceste videoclipuri, distribuit pe contul său de pe platforma Truth Social, Trump poartă o coroană pe cap în timp ce pilotează un avion de luptă inscripţionat cu „Regele Trump” şi care lansează din aer ceea ce par a fi excremente cu care bombardează protestatarii, transmite Agerpres.

Într-un alt videoclip distribuit tot de Trump şi de asemenea generat de Inteligenţa Artificială, el îşi pune pe cap o altă coroană regală, în timpul unei ceremonii de inaugurare ca rege, la care poartă un veşmânt regal şi mânuieşte o sabie, iar în plan secund apar mai multe persoane, printre care fosta preşedintă democrată a Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi.

Preşedintele republican a distribuit aceste videoclipuri pe reţelele de socializare fără a face vreun comentariu despre demonstraţiile „Fără Regi”, la care, potrivit organizatorilor, au participat în total circa şapte milioane de persoane în peste 2.500 de oraşe şi municipalităţi din toate cele 50 de state ale SUA, inclusiv în metropole precum New York, Washington şi Miami.

Aceasta a fost a doua ediţie a mobilizării „Fără Regi”, după cea din 14 iunie, care a coincis cu ziua de naştere a preşedintelui şi care, tot potrivit organizatorilor, a atras atunci circa cinci milioane de participanţi.

Noua zi de proteste a avut loc într-un climat de tensiune politică marcat de decizia lui Trump de a desfăşura armata în mai multe oraşe guvernate de opoziţia democrată pentru a combate criminalitatea şi a sprijini activitatea poliţiei imigraţiei (ICE), instituţie care pune în aplicare măsurile sale de combatere a migraţiei ilegale, un fenomen scăpat de sub control în timpul fostului preşedinte democrat Joe Biden şi care a alimentat infracţionalitatea.

Numele mişcării „Fără Regi” face aluzie la percepţia că preşedintele Trump acţionează ca un monarh şi aminteşte că Statele Unite au fost fondate în 1776 pe baza respingerii puterii absolute a unui suveran.


