Președintele UDMR: Nicușor Dan nu trebuie comparat cu Joe Biden / România nu are voce, nu există în Uniunea Europeană / Să nu ai o relație apropiată cu Whashingtonul este o greșeală / Să nu ai relații apropiate cu vecinii este o prostie
Președintele UDMR a spus duminică, 19 octombrie, într-o emisiune la Antena 3 că președintele Nicușor Dan are o sarcină dificilă în a face din România o voce relevantă în Uniunea Europeană și Statele Unite.
„Trebuie să se obişnuiască cu această funcţie. N-a fost preşedinte până acum şi da, apar astfel de chestiuni, nu trebuie speculate şi nu trebuie comparat cu Biden, că a fost preşedinte american, că sunt două chestiuni total diferite. Președintele încearcă să înțeleagă fiecare problemă și sacrifică mult timp pentru asta. România nu are voce, nu există în Uniunea Europeană. Să nu ai o relație apropiată cu Whashingtonul este o greșeală. Să nu ai relații apropiate cu vecinii este o prostie”, susține Kelemen Hunor.
Liderul UDMR a vorbit și despre creșterea salariului minim.
„Cu toții din coaliție am căzut de acord să nu creștem salariul minim în 2026. Pierzi mai mult pe partea economică decât câștigi pe partea bugetară”, punctează Kelemen Hunor.
