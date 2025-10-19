Fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris: Joe Biden a făcut „o mare greşeală” neinvintându-l pe Elon Musk la evenimentul de la Casa Albă pentru vehicule electrice din 2021

Fosta vicepreşedintă a Statelor Unite, Kamala Harris, a declarat că Joe Biden a făcut ”o mare greşeală” atunci când nu l-a invitat pe Elon Musk, CEO-ul Tesla, la evenimentul organizat în 2021 la Casa Albă dedicat promovării vehiculelor electrice, relatează canalul de știri Fox News, citat de News.ro.

”Scriu în cartea mea că a fost o mare greşeală să nu-l invităm pe Elon Musk la acel eveniment despre maşini electrice”, a spus Harris în cadrul conferinţei Most Powerful Women Summit organizată de Fortune la Washington, referindu-se la memoriile sale, ”107 Days”.

La evenimentul din august 2021, Biden i-a invitat doar pe reprezentanţii General Motors, Ford şi Stellantis, dar nu şi pe Musk, chiar dacă Tesla este cel mai mare producător american de vehicule electrice.

”Este liderul american în inovaţie în acest domeniu”, a spus Harris, adăugând că preşedinţii ar trebui ”să lase deoparte loialităţile politice” atunci când vine vorba de recunoaşterea progresului tehnologic.

Excluderea lui Musk a fost interpretată la acea vreme ca o mişcare politică de susţinere a United Auto Workers (UAW), deoarece fabricile Tesla nu sunt sindicalizate.

Harris a scris că Biden ”a vrut să transmită un mesaj privind atitudinea anti-sindicală a lui Musk”, dar că ”a-l exclude pe cel mai important jucător din industrie pur şi simplu nu are sens”.

Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a explicat atunci că evenimentul a inclus ”cei mai mari trei angajatori ai UAW”, subliniind că muncitorii Tesla nu fac parte din sindicat.

După incident, Musk a reacţionat pe reţelele sociale, scriind ironic: ”Ciudat că Tesla nu a fost invitată”. Ulterior, el a acuzat administraţia Biden că este ”controlată de sindicate” şi ”nu prea prietenoasă” cu inovaţia.

Harris a spus că decizia din 2021 a contribuit la deteriorarea relaţiei dintre Musk şi administraţia Biden şi că ”probabil l-a afectat profund” pe miliardar. În cartea sa, ea notează că Musk ”nu a iertat niciodată” acel gest.

Elon Musk l-a susţinut ulterior pe Donald Trump în campania din 2024, contribuind cu aproximativ 300 de milioane de dolari la eforturile electorale republicane.