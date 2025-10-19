G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Hamas respinge acuzaţiile Statelor Unite privind o presupusă încălcare a armistiţiului cu…

prizoniere israel hamas 7 octombrie
sursa foto: Captură video

Hamas respinge acuzaţiile Statelor Unite privind o presupusă încălcare a armistiţiului cu Israelul

Articole19 Oct • 236 vizualizări 0 comentarii

Mişcarea palestiniană Hamas a respins duminică declaraţia Departamentului de Stat al SUA, care invocase ”rapoarte credibile” potrivit cărora gruparea ar urma să încalce iminent acordul de încetare a focului cu Israelul, transmite Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Hamas a calificat aceste acuzaţii drept „false”, afirmând că nu există nicio intenţie de a încălca termenii armistiţiului.

Departamentul de Stat a anunţat, sâmbătă, că dispune de ”informaţii credibile” potrivit cărora mişcarea islamistă palestiniană Hamas pregătea un atac iminent împotriva civililor din Gaza, ceea ce ar constitui o „încălcare a armistiţiului.

Acest atac planificat împotriva civililor palestinieni ar constitui o încălcare directă şi gravă a acordului de încetare a focului şi ar compromite progresele semnificative realizate graţie eforturilor de mediere”, a declarat Departamentul de Stat într-un comunicat.

”Dacă Hamas va realiza acest atac, vor fi luate măsuri pentru a proteja populaţia din Gaza şi a păstra integritatea încetării focului”, adaugă acesta.

Comunicatul nu detaliază aceste măsuri, în timp ce preşedintele Trump a ameninţat deja Hamas cu represalii după execuţia civililor din această săptămână.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris: Joe Biden a făcut „o mare greşeală” neinvintându-l pe Elon Musk la evenimentul de la Casa Albă pentru vehicule electrice din 2021

Articole19 Oct • 75 vizualizări
0 comentarii

Preşedintele columbian acuză Washingtonul că i-a încălcat spaţiul maritim şi că a ucis un pescar

Articole19 Oct • 368 vizualizări
1 comentariu

Hamas pregătea un atac împotriva civililor din Gaza, susţine Departamentul de Stat

Articole19 Oct • 1.012 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.