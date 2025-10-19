Un islamist legat de organizarea unui pogrom antisemit pe un aeroport din Rusia a fost găsit mort la Istanbul cu multiple răni prin înjunghiere
Abakar Abakarov, acuzat de incitarea mulțimii care a vizat pasagerii evrei de pe aeroportul Makhachkala, a fost găsit mort într-o vilă închiriată, cu multiple răni prin înjunghiere; poliția turcă a lansat o anchetă pe fondul temerilor pentru siguranța disidenților ruși din exil, relatează ynenews.com
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Abakar Abakarov, cetățean din Daghestan și activist al opoziției căutat de autoritățile ruse pentru presupusul său rol în organizarea unui pogrom antisemit pe un aeroport rus în octombrie 2023, a fost găsit înjunghiat mortal vineri într-o vilă închiriată din Istanbul, au anunțat oficialii turci.
Abakarov, care conducea canalul Telegram Utro Daghestan („Dimineața Daghestan” în rusă), a fost descoperit mort după ce ar fi folosit un nume fals pentru a închiria vila la 6 octombrie, în timp ce căuta refugiu de persecuția politică din Rusia. Poliția turcă a deschis o anchetă penală în urma decesului său.
Notă: Traducere realizată cu Deepl.com/ Sursa: ynetnews.com
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Comisia Europeană solicită statelor UE să susţină o declaraţie ce ar permite inspectarea petrolierelor din „flota fantomă” a Rusiei
Zelenski îşi presează aliaţii să ia „măsuri decisive” contra Rusiei, după întâlnirea dezamăgitoare cu Trump, care nu i-a oferit sprijinul militar pe care îl solicitase, în special rachetele de croazieră Tomahawk
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.