Un islamist legat de organizarea unui pogrom antisemit pe un aeroport din Rusia a fost găsit mort la Istanbul cu multiple răni prin înjunghiere

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Abakar Abakarov, acuzat de incitarea mulțimii care a vizat pasagerii evrei de pe aeroportul Makhachkala, a fost găsit mort într-o vilă închiriată, cu multiple răni prin înjunghiere; poliția turcă a lansat o anchetă pe fondul temerilor pentru siguranța disidenților ruși din exil, relatează ynenews.com

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Abakar Abakarov, cetățean din Daghestan și activist al opoziției căutat de autoritățile ruse pentru presupusul său rol în organizarea unui pogrom antisemit pe un aeroport rus în octombrie 2023, a fost găsit înjunghiat mortal vineri într-o vilă închiriată din Istanbul, au anunțat oficialii turci.

Abakarov, care conducea canalul Telegram Utro Daghestan („Dimineața Daghestan” în rusă), a fost descoperit mort după ce ar fi folosit un nume fals pentru a închiria vila la 6 octombrie, în timp ce căuta refugiu de persecuția politică din Rusia. Poliția turcă a deschis o anchetă penală în urma decesului său.

Notă: Traducere realizată cu Deepl.com/ Sursa: ynetnews.com