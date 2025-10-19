G4Media.ro
Un islamist legat de organizarea unui pogrom antisemit pe un aeroport din Rusia a fost găsit mort la Istanbul cu multiple răni prin înjunghiere

Abakar Abakarov, acuzat de incitarea mulțimii care a vizat pasagerii evrei de pe aeroportul Makhachkala, a fost găsit mort într-o vilă închiriată, cu multiple răni prin înjunghiere; poliția turcă a lansat o anchetă pe fondul temerilor pentru siguranța disidenților ruși din exil, relatează ynenews.com

Abakar Abakarov, cetățean din Daghestan și activist al opoziției căutat de autoritățile ruse pentru presupusul său rol în organizarea unui pogrom antisemit pe un aeroport rus în octombrie 2023, a fost găsit înjunghiat mortal vineri într-o vilă închiriată din Istanbul, au anunțat oficialii turci.

Abakarov, care conducea canalul Telegram Utro Daghestan („Dimineața Daghestan” în rusă), a fost descoperit mort după ce ar fi folosit un nume fals pentru a închiria vila la 6 octombrie, în timp ce căuta refugiu de persecuția politică din Rusia. Poliția turcă a deschis o anchetă penală în urma decesului său.

Notă: Traducere realizată cu Deepl.com/ Sursa: ynetnews.com

