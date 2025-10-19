Cod galben de vânt puternic în zonele de munte din Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică dimineaţa, două avertizări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zonele de munte ale judeţelor Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, valabile până la ora 15:00, transmite Agerpres.

Potrivit meteorologilor, în zonele de munte ale celor patru judeţe, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificări puternice şi susţinute ale vântului cu viteze care vor depăşi la rafală 90…120 km/h.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.