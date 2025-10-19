G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cod galben de vânt puternic în zonele de munte din Braşov, Argeş,…

vant copac furtuna, vremea, meteo, vijelie
Sursa foto: Unsplash

Cod galben de vânt puternic în zonele de munte din Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa

Articole19 Oct • 50 vizualizări 0 comentarii

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică dimineaţa, două avertizări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zonele de munte ale judeţelor Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, valabile până la ora 15:00, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit meteorologilor, în zonele de munte ale celor patru judeţe, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificări puternice şi susţinute ale vântului cu viteze care vor depăşi la rafală 90…120 km/h.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.