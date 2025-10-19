Debitul Dunării la intrarea în ţară, în scădere până la 2.200 mc/s / Media lunii octombrie – 3.850 mc/s

Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere pe parcursul săptămânii viitoare până la valoarea de 2.200 mc/s, situându-se sub media multianuală a lunii octombrie (3.850 mc/s), arată prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), valabilă până pe 24 octombrie 2025, transmite Agerpres.

În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în general în scădere, exceptând prima parte a intervalului, când vor fi în creştere pe sectorul Corabia – Brăila şi relativ staţionare pe sectorul Galaţi – Tulcea şi ultimele zile ale intervalului, când vor fi relativ staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.

Pentru luna octombrie, debitul maxim al Dunării este estimat la 3.800 mc/s, mai mic faţă de valoarea medie multianuală de 3.850 mc/s, iar cel minim de 2.200 mc/s.

Pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi, în general, staţionare, exceptând primele două zile ale intervalului de prognoză, când râurile din nordul, centrul şi estul ţării vor fi în uşoară scădere.

„Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite, pe unele râuri din zonele de deal şi munte, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, la începutul intervalului în jumătatea de sud a ţării, iar în a doua parte a intervalului în vestul, nordul şi centrul ţării”, avertizează hidrologii.

În luna octombrie 2025, regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Someşul Mic, Jiu, Olteţ, Bistriţa, Moldova, Suceava, bazinele superioare şi mijlocii ale Mureşului, Oltului (exceptând Râul Negru), Argeşului, Ialomiţei, cursurile superioare ale Siretului şi Prutului şi pe râurile din Dobrogea.