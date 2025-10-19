G4Media.ro
Înotătoarea australiană Molly O'Callaghan
Sursa foto: Captură video

Australianca Molly O’Callaghan a stabilit un record mondial la 200 metri liber în bazin scurt

Australianca Molly O’Callaghan a doborât, sâmbătă, la etapa Cupei Mondiale de la Westmont (Illinois, Statele Unite), recordul mondial la 200 m liber în bazin scurt, cu un timp de 1:49.77, informează News.ro.

Campioană olimpică la 200 m liber la Paris vara trecută, Molly O’Callaghan (21 de ani) a depăşit cu mult recordul în bazin scurt al lui Siobhan Haughey (Hong Kong), care a înotat în 1’50”31 în 2021.

O’Callaghan a înotat cu o secundă mai repede decât în prima etapă a Cupei Mondiale în bazin scurt, săptămâna trecută, la Carmel (Indiana, Statele Unite).

Octuplă medaliată olimpică (şapte podiumuri în ştafetă, dintre care patru titluri între 2021 şi 2024), australianca este, de asemenea, dublă campioană mondială în exerciţiu la 200 m liber şi dublă campioană mondială la 100 m liber (2022 şi 2023), distanţă la care a câştigat argintul la Campionatele Mondiale de la Singapore din această vară.

Tot sâmbătă, americanca Regan Smith (23 de ani) a egalat recordul la 100 m spate pe care îl stabilise anul trecut.

De asemenea, octuplă medaliată olimpică, Smith a câştigat argintul la 100 m spate, 200 m spate şi 200 m fluture la Paris, la fel ca la Campionatele Mondiale de la Singapore din această vară (cu argintul la 50 m spate în plus).

Ea deţine şi recordul mondial la 100 m spate în bazin mare (57”13 în 2024).

