Primoz Roglic a câștigat cursa demonstrativă a Andorra Cycling Masters în fața lui Pogacar, Vingegaard și Del Toro

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Slovenul Primoz Roglic (Bora – Hansgrohe) a câștigat duminică noul criteriu demonstrativ organizat în Andorra. Pogacar (UAE Team Emirates), Vingegaard (Visma), Roglic și Del Toro (UAE Team Emirates) au oferit spectacol, mai ales în cursa în circuit desfășurată în centrul capitalei Andorra la Vella, transmite L’Equipe.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Obișnuit să strălucească pe teren iberic, Roglic a devenit primul câștigător al Andorra Cycling Masters, o competiție demonstrativă (unde rezultatele sunt adesea stabilite dinainte). Slovenul s-a impus cu 55 de puncte, urmat de Isaac Del Toro (51), Tadej Pogacar (42) și Jonas Vingegaard (36).

Ziua a început cu un contratimp matinal pe celebrul Col de la Gallina — 8 km de urcare la frig, cu startul dat la ora 9 — câștigat tot de Roglic, în fața lui Pogacar, Del Toro și Vingegaard. Totul s-a decis apoi în cursa în circuit, formată din 15 ture de câte 2,14 km, desfășurate pe străzile pietruite ale capitalei, unde publicul a fost prezent în număr mare.

Dublul campion mondial Pogacar a lansat mai multe atacuri, fiind de fiecare dată urmărit de Vingegaard, un scenariu care a amintit de duelurile din Turul Franței din această vară. În final, cei patru s-au jucat victoria la sprint, Del Toro trecând linia de sosire puțin înaintea lui Roglic, în timp ce Pogacar a terminat al treilea, iar Vingegaard al patrulea.